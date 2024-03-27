شهود عيان: مصابو حريق شركة بترول القطامية منعوا وقوع كارثة مؤسفة.. فيديو



قال شاهد عيان على حريق مصنع انابيب بترول القطامية ان العمال المصابين هرعوا فور اندلاع النيران لاغلاق المحابس الممتدة لداخل المصنع لمنع وقوع كارثة ضخمة بانفجار انابيب الغاز فطالت النيران جسدهم واصابتهم بحروق وتم نقلهم الى المستشفى.

ورصد موقع صدى البلد في مقطع فيديو عدد من روايات شهود العيان حول حريق مصنع انابيب بترول القطامية الذي اسفر عن اصابة ٣ عمال واحتراق ٤ مكاتب ادارية.

وقال شاهد عيان ان النيران ارتفعت لمسافة من ٢٠ الى ٣٠ متر في عنان السماء وانه كان يدخل من بوابة المصنع عندما تلقى اتصالا هاتفيا يخبروه بدوي صوت قوي بجوار المصنع.

كشف المعاينة الأولية لحريق شركة بترول بالقطامية عن احتراق 4 مكاتب إدارية تابعة لإحدى شركات البترول بدائري القطامية، وإصابة 3 عمال.

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مكاتب إدارية بمنطقة القطامية دائرة قسم شرطة البساتين.

ووجه اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، بالدفع بقوات الإطفاء بقيادة اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة، الذين نجحوا في السيطرة على النيران التي التهمت 4 مكاتب إدارية .

ونقل الـ3 عمال المصابين من العاملين بالمكاتب إلى المستشفى؛ لإسعافهم.

وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق .