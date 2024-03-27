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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حريق شركة بترول القطامية.. الحماية المدنية حاصرت النيران في 20 دقيقة.. فيديو

صدى البلد

التقى موقع صدى البلد بأحد شهود العيان من موقع حريق مصنع أنابيب بترول بالقطامية وقال إن الأمن الصناعي التابع لمدينة القطامية وقوات الحماية المدنية انتقلت في سرعة كبيرة إلى موقع الحريق لمنع وقوع كارثة بسبب انتشار أنابيب الغاز في المصنع. 

وأضاف أن القوات حاصرت النيران ونجحت في السيطرة عليها في أقل من ٢٠ دقيقة فقط. 

 

كما قال شاهد عيان على حريق مصنع أنابيب بترول القطامية أن العمال المصابين هرعوا فور اندلاع النيران لإغلاق المحابس الممتدة لداخل المصنع لمنع وقوع كارثة ضخمة بانفجار انابيب الغاز فطالت النيران جسدهم وإصابتهم بحروق وتم نقلهم إلى المستشفى. 

ورصد موقع صدى البلد في مقطع فيديو عددا من روايات شهود العيان حول حريق مصنع أنابيب بترول القطامية الذي أسفر عن إصابة ٣ عمال واحتراق ٤ مكاتب إدارية. 

وقال شاهد عيان إن النيران ارتفعت لمسافة من ٢٠ إلى ٣٠ مترا في عنان السماء وأنه كان يدخل من بوابة المصنع عندما تلقى اتصالا هاتفيا يخبروه بدوي صوت قوي بجوار المصنع.

كشفت المعاينة الأولية لحريق شركة بترول بالقطامية عن احتراق 4 مكاتب إدارية تابعة لإحدى شركات البترول بدائري القطامية، وإصابة 3 عمال.

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في مكاتب إدارية بمنطقة القطامية دائرة قسم شرطة البساتين.

ووجه اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، بالدفع بقوات الإطفاء بقيادة اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة، الذين نجحوا في السيطرة على النيران التي التهمت 4 مكاتب إدارية .

ونقل الـ3 عمال المصابين من العاملين بالمكاتب إلى المستشفى؛ لإسعافهم.

وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق .

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