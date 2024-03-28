بمناسبة انخفاض درجة الحرارة.. نصائح وخطوات للعناية بالشعر الطويل في الصيف

يحتاج الشعر الطويل فى فصل الصيف، إلى رعاية خاصة للحفاظ على صحته وجماله، إليك بعض النصائح والخطوات للعناية بالشعر الطويل في الصيف، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

نصائح وخطوات للعناية بالشعر الطويل في الصيف

حماية الشعر من أشعة الشمس: ارتدِ قبعة أو وشاح عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة لحماية الشعر من التلف الناجم عن أشعة الشمس الضارة. يُمكن أيضًا استخدام منتجات العناية بالشعر التي تحتوي على حماية من الشمس.

تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية: حاول تجنب استخدام مجفف الشعر ومكواة الشعر والفرشاة الساخنة بشكل متكرر في فصل الصيف، حيث يمكن أن تؤدي هذه الأدوات إلى تجفيف الشعر وتلفه. دعي شعرك يجف تلقائيًا بدلاً من استخدام المجفف واستخدم منتجات حماية الحرارة إذا كنت بحاجة لاستخدام أدوات التصفيف الحرارية.

الترطيب الجيد: احرص على ترطيب الشعر الطويل بشكل منتظم في فصل الصيف، استخدم بلسم أو قناع ترطيب عميق بشكل أسبوعي للحفاظ على نعومة الشعر وتجنب جفافه، يُمكن أيضًا استخدام زيت الأطراف لترطيب الأطراف الجافة والمتقصفة.

تجنب الماء المالح والكلور: قبل السباحة في المسابح أو البحار، قم بترطيب الشعر جيدًا بالماء العذب. ذلك يساعد في تقليل امتصاص الشعر للماء المالح أو الماء المحتوي على الكلور، اللذين يمكن أن يجففا الشعر ويتلفاه بعد السباحة، اغسل شعرك بشامبو تنظيف عميق لإزالة أي مواد كيميائية ضارة.

تجنب تجفيف الشعر بالفرك: بدلاً من فرك الشعر بقوة بعد الاستحمام، قم بتجفيفه بلطف بواسطة منشفة ناعمة بشكل طبيعي. يُفضل تجفيف الشعر بتجعيدة المنشفة لامتصاص الماء بلطف دون أن يتلف الشعر.

تصفيف الشعر بلطف: استخدم فرشاة أو مشط ذو أسنان واسعة لتصفيف الشعر بلطف وتجنب تكسيره. يُفضل تجنب تصفيف الشعر عندما يكون رطبًا،حيث يكون الشعر أكثر هشاشة في هذه الحالة. قم بفك التشابك برفق باستخدام أصابعك قبل تمشيط الشعر.

تقليل التصفيفات المعقدة: في فصل الصيف، يمكن أن يؤدي التصفيف المعقد واستخدام المنتجات المثقلة بالشعر إلى زيادة حرارة فروة الرأس وجعل الشعر يبدو متعبًا. حاول استخدام تسريحات بسيطة وطبيعية مثل الضفائر البسيطة أو الذيل المنخفض للحفاظ على الشعر منتعشًا ومرتبًا.

الحماية من الرطوبة: في الأجواء الرطبة، يمكن أن يتجعد الشعر الطويل بسهولة. استخدم منتجات تحكم في الرطوبة مثل السيروم أو الكريمات المضادة للتجعد للمساعدة في تحافظ الشعر على نعومته وانسيابيته.

الحماية من التلوث: في فصل الصيف، يتعرض الشعر للتلوث البيئي مثل الغبار والأتربة والتلوث الجوي. قم بغسل الشعر بشكل منتظم باستخدام شامبو مناسب لإزالة الشوائب والرواسب. كما يمكن استخدام قناع عميق التنظيف بانتظام لتنقية فروة الرأس والشعر.

الحفاظ على نظام غذائي صحي: العناية بالشعر تبدأ من الداخل أيضًا. تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية لتعزيز نمو وصحة الشعر.

تذكر أن الاستمرارية في العناية بالشعر والتزام الروتين الصحي يلعبان دورًا هامًا في الحفاظ على صحة وجمال الشعر الطويل في فصل الصيف.