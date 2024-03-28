معرض للحرف التراثية واليدوية بحي شرق بمحافظة الإسكندرية.. شاهد

أقام حي شرق تحت رعاية وتوجيهات اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق ، معرض الحرف التراثية واليدوية لعارضي أصحاب المنتجات اليدوية من خلال إدارة مبادرة مشروعك بإدارة رشا محمد بالتعاون مع جمعية رعاية حقوق أصحاب المعاشات المبكرة وبحضور الدكتورة نرمين سويدان مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات بمديرية التضامن وعدد ١٠ من الجمعيات الأهلية المشاركة بالمعرض



وتضمن المعرض كل ما تحتاجه الأسرة من ملابس ومفروشات والأدوات المدرسيه ومنتجات اسوان والماكولات وشغل هاند ميد ، شارك به ٣٥ عارض لمدة يومان ، وهدف المعرض التسويق والدعاية لمبادره مشروعك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر ولتشجيع الأسر المنتجه مع إتاحة الأماكن المجانية لعرض منتجاتهم والتسويق لهم وذلك لرفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة ودفع العجلة الانتاجية.