كيا EV9 تفوز بلقب أفضل سيارة كهربائية لعام 2024.. متخطية هيونداي وفولفو

بعد خروج هيونداي من المنافسة، تعود كيا إلى المركز الأول اليوم، بإعلان فوز سيارتها الكهربائية الجديدة EV9 في معرض نيويورك للسيارات كأفضل سيارة لعام 2024 وأفضل سيارة كهربائية في العالم.

في عام 2020، فازت كيا بلقب سيارة العام العالمية بالكامل (WCOTY) بفضل تيلورايد، وحصلت على جائزة أداء السيارة العالمية بالـ EV6 GT، وفازت بجائزة السيارة الحضرية العالمية بسيارة Kia Soul EV.

كيف فازت كيا بلقب أفضل سيارة لعام 2024؟

شارك 100 صحفي سيارات من 29 دولة في اختبار 38 سيارة للفوز بالجائزة الرئيسية، وتحتم الشروط للمشاركة أن تتجاوز السيارة 10,000 وحدة في الإنتاج سنويًا، وتكون معروضة للبيع في ما لا يقل عن سوقين عالميتين رئيسيتين، وتكون مسعرة أقل من الخيارات الفاخرة في مناطقها.

وقد فازت كيا EV9 بلقب أفضل سيارة لعام 2024 في جائزة WCOTY على BYD Seal و Volvo EX30.

وبعد أن خرجت مجموعة هيونداي في عام 2021 بلا شيء سوى وجبة غداء مجانية، فازت هيونداي Ioniq 5 بلقب سيارة العام لعام 2022، بالإضافة إلى أفضل سيارة كهربائية في العالم وأفضل تصميم للسيارة في العالم، تلتها في عام 2023 هيونداي Ioniq 6 بفوزها بنفس الجوائز الثلاث. وبما أن الكوريين الجنوبيين يحبون القيام بذلك في ثلاثات، فقد فازت هيونداي Ioniq 5 N بجائزة أفضل أداء عالمي للسيارة.

تنافست 33 سيارة على الجوائز في الفئة الكهربائية، حيث فازت EV9 على BMW i5 و Volvo EX30، لكن الألماني والسويدي لن يغادروا نيويورك دون شيء، حيث فازت BMW 5 Series و i5 بلقب أفضل سيارة فاخرة عالمية، وفازت EX30 بجائزة أفضل سيارة حضرية عالمية.

فازت هيونداي Ioniq 5 N على 16 سيارة أخرى أداءً، متخطية M2 و XM على حلبة النصر.

المفاجأة في ساحة المنافسة هي تضمين تويوتا بريوس، الرمز الهجين العالمي، والتي فازت بالجائزة العالمية لتصميم السيارة لعام 2024 بعد تغلبها على 70 مرشحًا آخر.

فقد كان من بين المرشحين النهائيين الآخرين؟ فورد برونكو وفيراري بوروسانج.