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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن المستكاوي يكشف المسؤول عن هزيمة منتخب مصر أمام كرواتيا

صدى البلد

نشر الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تصريحات الناقد الرياضي حسن المستكاوي بشأن مباراة مصر وكرواتيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال حسن المستكاوي: المسؤول هو فرق المستوى وهل فيه سباح مصري يقدر يكسب مايكل فيلبس.

 وتعرض  منتخب مصر لهزيمة ثقيلة امام كروتيا في نهائي بطولة عاصمة مصر الودية التي استضافها استاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنتيجة 4 / 2.

المباراة كانت الاختبار الثاني لحسام حسن بعد تفوقه في المباراة الأولى على نيوزيلندا بنتيجة 1 / 0، لكن ما شغل الكثيرين بعد المباراة هي تصريحات حسام حسن والتي ربطها البعض بـ محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

كرواتيا منتخب مصر و كرواتيا حسن المستكاوي منتخب مصر

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