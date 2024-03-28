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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

أحجار كريمة تعمل على الحماية من الطاقة السلبية.. تفاصيل مدهشة

أحجار كريمة تعمل
أحجار كريمة تعمل على الحماية من الطاقة السلبية

تعتقد بعض الثقافات والمعتقدات أن بعض الأحجار الكريمة تمتلك خصائص تعزز الحماية من الطاقة السلبية وتساعد في تحقيق التوازن الطاقي. ومع ذلك، يجب ملاحظة أن هذه المعتقدات ليست مدعومة علمياً، وأن تأثير الأحجار الكريمة على الطاقة السلبية يعتمد بشكل كبير على الاعتقادات الشخصية.

فيما يلي بعض الأحجار الكريمة التي يعتقد أنها تساعد في الحماية من الطاقة السلبية وتعزيز الحماية الشخصية والروحية، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

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أحجار كريمة تعمل على الحماية من الطاقة السلبية

الأميثست: يعتقد أنها تساعد في تحويل الطاقة السلبية إلى طاقة إيجابية وتعزز النقاء الروحي.

الشبلوريت: يقال إنها تحمي من الطاقات السلبية وتعزز الحماية الروحية والنفسية.

الأونيكس: يُعتقد أنها تعزز القوة الداخلية وتحمي من الطاقة السلبية والتوتر.

الحجر الشمسي: يُعتقد أنه يزيد من الثقة بالنفس ويعزز الحماية الروحية ويمنح الطاقة الإيجابية.

الأمبروز: يعتقد أنه يحمي من الطاقة السلبية ويزيد من الطاقة الحيوية والتفاؤل.

الهيماتيت: يقال إنه يعزز الحماية البدنية والنفسية ويساعد في تنقية الطاقة السلبية.

يجب أن تكون هذه الأحجار الكريمة مرافقة للممارسات الروحية والنفسية الأخرى، ولا يمكن الاعتماد عليها بشكل فقط للحماية من الطاقة السلبية. قد يكون من الأفضل استشارة أخصائيين في مجال التداول مع الأحجار الكريمة أو الطاقة للحصول على مشورة محترفة وشاملة.

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