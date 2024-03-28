حرارة نهارًا وأمطار ليلًا.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية ان يسود البلاد، اليوم الخميس 28 مارس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

أما عن الظواهر الجوية، فتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون هناك أتربة عالقة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وتتهيأ فرص لأمطار متوسطة ليلا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية على فترات متقطعة، كما تتهيأ فرص لأمطار خفيفة في الساعات المتأخرة من الليل على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 19

العاصمة الادارية 32 19

6 اكتوبر 33 18

بنهــــا 32 19

دمنهور 32 19

وادى النطرون 33 18

كفر الشيخ 31 18

المنصورة 32 19

الزقازيق 32 19

شبين الكوم 32 18

طنطا 31 18

دمياط 28 19

بورسعيد 28 18

الإسماعيلية 33 19

السويس 32 18

العريش 32 18

رفح 31 19

رأس سدر 30 16

نخل 33 17

كاترين 26 08

الطور 28 16

طابا 28 17

شرم الشيخ 29 19

الاسكندرية 29 15

العلمين الجديدة 28 16

مطروح 25 15

السلوم 23 14

سيوة 29 16

رأس غارب 30 17

الغردقة 31 17

سفاجا 31 18

مرسى علم 30 18

شلاتين 29 17

حلايب 28 19

أبو رماد 27 18

رأس حدربة 27 18

الفيوم 32 17

بني سويف 32 17

المنيا 33 16

أسيوط 33 17

سوهاج 34 17

قنا 36 19

الأقصر 35 20

أسوان 35 20

الوادى الجديد 33 19

أبوسمبل 33 19