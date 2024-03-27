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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

تقلبات جوية مفاجئة|الأرصاد تحذر من منخفض جوي وارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم الأربعاء

تقلبات جوية شديدة تشهدها عدة محافظات في الفترة الحالية، بسبب بعض الظواهر الجوية ونشاط الرياح الزائد، إذ كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، نتيجة لذلك نقدم عدة نصائح للمواطنين خاصة مرضى الحساسية حتى لا يصابون بنزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات المعدية.

وحذرت هيئة الأرصاد من حالة الطقس اليوم الأربعاء، وقالت إن درجات الحرارة سوف تشهد ارتفاعا كبيرا لتصل لـ 36 درجة على معظم محافظات الصعيد، بينما تصل إلى 30 درجة على محافظة القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب محافظات الوجه البحري.

نصائح لتجنب الطقس السيئ

قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة خلال تصريحات له، عدة نصائح لمرضى الحساسية لتجنب مخاطر العواصف الترابية، منها غسل الأنف والعين والوجه والغرغرة حال استنشاق أي أتربة أو أدخنة، وأيضا تجنب الخروج من البيت حال انتشار العواصف والأمطار، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة حال الخروج للشارع أو التعامل مع آخرين خارج المنزل أو غرباء.

ونصح بدران، بالتباعد الجسدي حال التعامل مع الآخرين، وأيضا تعقيم الأسطح بشكل دوري عدة مرات في اليوم وغسل الملابس حال العودة للبيت، وتجنب التعرض لجميع مصادر الأتربة والأدخنة، بما في ذلك التبغ والبخور والشموع والحرائق والألعاب النارية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء
حالة الطقس اليوم الأربعاء

نصائح وزارة الصحة

كانت وزارة الصحة والسكان، قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عدة نصائح يجب على المواطنين اتباعها لتجنب مخاطر الطقس السيئ، منها ضرورة غلق الأبواب والمنافذ بإحكام، وأيضا اصطحاب بخاخ الربو، تحسبا لأي سبب طارئ، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات.

الجو هيتحسن.. الأرصاد تبشر بحالة الطقس اليوم على تلك المحافظات

الطقس| عودة استقرار الأجواء وارتفاع درجات الحرارة غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن الرياح  تكون معتدلة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد  وذلك بسرعات 20 كيلومترا في الساعة، في حين تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وسيناء وتبلغ سرعتها 28 كيلومترا/ ساعة.

حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركزي الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد، في تصريحات لها، إنه بدءًا من اليوم الأربعاء ستبدأ درجات الحرارة في الارتفاع على أن تستمر هذه الارتفاعات في درجات الحرارة حتى نهاية هذا الأسبوع، بفعل تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، على أن تكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، لتصل درجات الحرارة العظمى حينها إلى 30 درجة مئوية.

وأضافت غانم، أنه حتى الآن لا توجد توقعات لفرص سقوط الأمطار هذا الأسبوع، كما أن الظاهرة الجوية المؤثر هذا الأسبوع هي تكون الشبورة المائية على المسطحات المائية والطرق السريعة خلال فترة الصباح الباكر والليل.

وأشارت إلى أن فصل الربيع يعرف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة، لذلك لابد من متابعة النشرة الجوية باستمرار.

حالة الطقس اليوم الأربعاء
حالة الطقس اليوم الأربعاء

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، وحتي نهاية الأسبوع والتي جاءت كالتالي:

 الأربعاء 27 مارس:

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 19 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 19 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 17 درجة
  • جنوب الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى  19 درجة

 الخميس 28 مارس:

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 28 درجة الصغرى 15 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة
  • جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى  20 درجة

 الجمعة 29 مارس:

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 31 درجة الصغرى 18 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 28 درجة الصغرى 13 درجة
  • جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى  20 درجة

السبت 30 مارس:

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 15 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 14 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة
  • شمال الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 14 درجة
  • جنوب الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى  20 درجة

الأحد 31 مارس:

  • القاهرة والوجه البحرى العظمى 27 درجة الصغرى 16 درجة
  • السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 13 درجة
  • جنوب سيناء العظمى 30 درجة الصغرى 17 درجة
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