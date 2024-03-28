إعادة الحركة المرورية لطبيعتها بالطريق الزراعى بعد اصطدام تريلا بنفق الحدادين بطوخ ..صور

نجحت إدارة مرور القليوبية فى إعادة الحركة لطبيعتها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بعد تعطلها اليوم إثر اصطدام سيارة نقل ثقيل بالسور الحديدي أعلى ال نفق الحدادين بطوخ اتجاه القاهرة ما أسفر عن تحطم السور.

وعلي الفور تم إخطار مركز الشرطة وعمليات المحافظة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم تحريك لودر ومعدات مجلس المدينة لتجنيب السيارة التريلا من الطريق لتسهيل الحركة المرورية بالطريق بعد تعطلها جراء الحادث .

وشهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، أعلي نفق الحدادين بنطاق مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، اصطدام سيارة نقل ثقيل بالسور الحديدي أعلي النفق، اتجاه القاهرة ما أسفر عن تحطم السور.

وعلي الفور تم إخطار مركز الشرطة وعمليات المحافظة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم تحريك لودر مجلس المدينة لتجنيب السيارة التريلا من الطريق لتسهيل الحركة المرورية بالطريق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من مجلس المدينة، يوضح اصطدام سيارة نقل ثقيل بالسور الحديدي أعلي نفق الحدادين على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي اتجاه القاهرة، ما أسفر عن تحطم السور.

على الفور انتقل رجال الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، ومجلس المدينة بطوخ، وبالمعاينة والفحص، تبين اصطدام سيارة نقل ثقيل بالسور الحديدي أعلي نفق الحدادين على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، اتجاه القاهرة، ما أسفر عن تحطم السور، في الساعة الخامسة صباح اليوم الخميس.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم تحريك لودر مجلس المدينة لتجنيب السيارة التريلا من الطريق لتسهيل الحركة المرورية بالطريق.

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