التحفظ على السيارة المتسببة فى حادث نفق الطريق الزراعى السريع

تحفظت الأجهزة المعنية على السيارة النقل التى اصطدمت بالسور الحديدي أعلى النفق الحدادين بطوخ اتجاه القاهرة، ما أسفر عن تحطم السور.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ من مجلس المدينة يفيد باصطدام سيارة نقل ثقيل بالسور الحديدي أعلى نفق الحدادين على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي اتجاه القاهرة، ما أسفر عن تحطم السور.

وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، ومجلس المدينة بطوخ، وبالمعاينة والفحص، تبين اصطدام سيارة نقل ثقيل بالسور الحديدي أعلى نفق الحدادين على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي اتجاه القاهرة، ما أسفر عن تحطم السور.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وتم تحريك لودر مجلس المدينة لتجنيب السيارة التريلا من الطريق لتسهيل الحركة المرورية على الطريق مرة أخرى.

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