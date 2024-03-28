تعلموا الحب والقبول.. روشتة لحياة زوجية سعيدة بعيدة عن المشاكل

عرض الدكتور ريمون ميشيل، استشاري الصحة النفسية والعلاقات الأسرية، روشتة لحياة زوجية سعيدة بدون عن المشاكل، قائلا: إن هناك أشخاصا لديهم مشكلات أسرية يعتقدون أن بعد الإرشاد الأسري أو الزواجي أن المشكلة ستنتهي تماما.

وأضاف الدكتور ريمون ، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود وعبيدة أمير، أنه لا يوجد منزل خال من المشاكل تماما، معقبا: “هناك مشاكل تكون طويلة الأمد تكون مستمرة خارجة عن إرادتنا فيجب حينها كيفية التعامل معها.. ومن أهم المشاكل الزوجية الصعبة هي أن الزوج أو الزوجة لا يفهمون طباع بعضهما وخلق اتحاد ثقافات مختلفة”.

وتابع ، أن هناك ثلاث دوائر للعلاقات الأسرية السليمة، أولها الحب بالمعني الحقيقي، حيث أن فكرة الحب الصحية تبدأ بالقبول المبدأ والبدء فى رؤيته على حقيقته ومزاياه وعيوبه، والوصول لمرحلة التأقلم والتكيف مع الزوج أو الزوجة والاضطرار إلى الوصول إلى حلول بينهما.