مبروك المعاش .. بشرى سارة لمواليد الثمانينات

آثار مواليد الثمانينيات حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قانون التأمينات الجديد والذي أتاح لهم الفرصة الحصول على المعاش المكبر او سن التقاعد .

معاش مبكر لمواليد الثمانينات

أتاح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، باب المعاش المبكر لمن يرغب في الخروج من الخدمة واستحقاق معاش قبل بلوغه سن الشيخوخة أو ما يعرف بسن المعاش أو التقاعد وهو 60 عاما حاليا، حال توافر الشروط التي أقرها القانون.

ونصت المادة 21 من قانون التأمينات، على أن المعاش يستحق حال بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتحديدا في يناير 2025، حيث عمل به في 2019، بجانب انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.