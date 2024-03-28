تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحرالأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، وأنه تم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و719 شاحنة و100 سيارة .



وأضاف المركز - في بيان صادر اليوم الخميس أن حركة الواردات شملت 2500 طن بضائع، و346 شاحنة و87 سيارة .. فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، و373 شاحنة و13 سيارة .



وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة الحرية 2 والسفينة دليلة،وغادرت السفينتان بوسيدون إكسبريس والحرية1.



كما شهد ميناء نويبع تداول 2975 طن بضائع و350 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، و اور وسينا.



كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينتين DALAL QUEEN والنوي اكسبريس .. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1330 راكبا بموانيها.