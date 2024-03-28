عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بالأسلحة الصاروخية.. حزب الله يقصف مستوطنتي غورن وشلومي

أرشيفي
أرشيفي

استهدف عناصر المقاومة الإسلامية التابعة لحزب الله اللبناني  مستوطنتي “غورن” و”شلومي” بالأسلحة الصاروخية والمدفعية.

وبحسب البيان الصادر عن حزب الله؛ فإن ذلك يأتي في إطار الرد ‏على اعتداءات العدو على القرى الجنوبية والمنازل المدنية، خصوصا مجزرة الناقورة، ‏والاعتداء على بلدة طيرحرفا والطواقم الطبية فيها.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت في وقت سابق  بأنه تم استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصواريخ أُطلقت من لبنان.

وبالأمس، استهدف  حزب الله ثكنة يردن في ‎الجولان السوري المحتل "مقر القيادة الرئيسي في زمن الحرب" بأكثر من 50 صاروخ كاتيوشا رداً على ‌‌اعتداء العدو الصهيوني الذي طال البقاع.

واستهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية اللبنانية ظهر اليوم قوة ‏مشاة إسرائيلية في محيط شتولا بالأسلحة الصاروخية، حيث أصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها ‏بين قتيل وجريح. ‏

وكان ‏عناصر المقاومة الإسلامية اللبنانية في وقت سابق استهدفوا ثكنة راميم ‏بقذائف المدفعية.‏

فيما قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي المنطقة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة جنوب لبنان.

وأفادت قناة “الميادين” بأنه تم استهداف موقع إسرائيلي في الجليل الغربي جنوب لبنان بالنيران المباشرة.

وفي وقت سابق؛ استهدفت المقاومة اللبنانية انتشاراً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المدفعية، حيث أوقعت أفراده بين قتيل ومصاب.

واستهدف حزب الله في وقت سابق من اليوم  انتشارا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة زرعيت بالقذائف المدفعية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

فيما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية أنه تم إطلاق 4 صواريخ باتجاه موقع إسرائيلي في مزارع شبعا المحتلة جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، استهدف حزب الله اللبناني تحركًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل موقع المالكية بالأسلحة الصاروخية، حيث تمن إصابته بشكل مباشر.

كما أعلن حزب الله في لبنان أنه استهدف موقع ‏رويسة القرن الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

وأضاف حزب الله عبر قناته على تليجرام، أنه استهدف تجمعًا ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة، كما تم استهداف موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية.

وأشار الحزب أيضا إلى أنه استهداف أيضا موقع ‏بياض بليدا بقذائف المدفعية وأصابوه، كما تم استهداف موقعي بركة ‏ريشا وحدب ‏يارين.

وأعلن حزب الله في لبنان، أنه نفذ عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية الأحد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفراخ نزلت 30 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض الآن بعد اجتماع الحكومة

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

1000 جنيه|مفاجأة كبرى في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد القفزة الأخيرة

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لـ تجار الدولار بالسوق السوداء

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

ترشيحاتنا

تحذيرات عاجلة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بشأن امتحانات الترم الثاني 2024

شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن إمام عاشور ومباراة نهائي كأس عاصمة مصر

الخارجية الفلسطينية تحذر من عدم تنفيذ إسرائيل لقرار مجلس الأمن بشأن غزة

بمفاجأة قوية.. الزمالك يحفز لاعبيه قبل لقاء مودرن فيوتشر

بعد سقوطها.. عصابة سرقة الحسابات على فيسبوك تواجه عقوبات مشددة تصل للسجن

8 لقاءات و3 انتصارات للأحمر.. تاريخ مواجهات الأهلي وسيمبا التنزاني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

رجل برج الأسد.. المميزات والعيوب وطريقة إختيار شريكة الحياة

كولر اطمأن على بديل المسمار..قرار ناري من السويسري ضد الدوليين قبل لقاء سيمبا

نشرة المرأة و الصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين عبد العزيز بعد الإنفصال....الملكة رانيا تخطف الأنظار بأناقتها في رمضان

فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

بعد حضورهما إفطار تيك توك السنوي.. نجاة فنان شاب وزوجته من الموت

معندناش واسطة.. حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة نجله يوسف في المداح 4| خاص

أصبتُ في كتفي ورجلي.. سمية الخشاب تتقدّم ببلاغ ضد برنامج رامز جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ