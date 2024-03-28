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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: لن نترك شبرا واحدا من الأراضي الزراعية وعليها تعديات

حملات ازالة
حملات ازالة

تابع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية التي تم تبويرها بطريق رافد جمصة.

وكلف محافظ الدقهلية، محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة، بقيادة الحملة المكبرة لإزالة كافة التعديات علي رافد جمصة بمشاركة كل من النخيلي رئيس مركز ومدينة طلخا، ونادر محيي رئيس مركز ومدينة المطرية، والمهندس خالد جلال مدير عام إدارة المركبات بالمحافظة، ومحمد حمص مدير الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالدقهلية ورئيس جهاز نظافة وتجميل المنصورة، وبمشاركة كافة الجهات والأجهزة المعنية.

ووجه المحافظ، بإزالة كافة التعديات علي الأراضي الزراعية علي نفقة المخالفين، وإحالة كافة المخالفات إلي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين حتي يعلم الجميع أنه لا تهاون مع المعتدين علي الأرضي الزراعية ، وإعادة زراعة الأراضي التي تم تبويرها مرة أخرى.

وقال مختار “لن نترك شبراً واحداً من الأراضي الزراعية التي تم تبويرها الا وسيتم زراعته مرة أخري وعودة الحياة الي هذه الأراضي وسيكون هناك لجنة لمتابعة إعادة زراعة هذه الأراضي مرة أخري”.

وأكد المحافظ، علي أن الحفاظ على الأراضي الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء هو واجب وطني علينا جميعاً لا تهاون فيه، مشيرا إلي أننا أمام تحدٍ كبير للحفاظ علي الأراضي الزراعية، لأن ترك التعدي عليها خيانة للوطن، مشيراً إلي أن عدم الحفاظ عليها سيؤدي إلي تقلصها وإهدارها.

الجدير بالذكر أن محافظ الدقهلية قرر تشكيل لجنة دائمة برئاسة السكرتير العام للمحافظة تكون مهمتها المرور علي كافة الطرق السريعة والرئيسية بنطاق المحافظة لحصر الأراضي التي تم تبويرها والتعدي عليها ،وإعادتها الي طبيعتها الزراعية علي نفقة المخالفين .

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أزالة كافة التعديات الدكتور أيمن مختار الدقهلية الحملة المكبرة مدينة منية النصر مدير الإدارة العامة محافظ الدقهلية

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