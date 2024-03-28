لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

أكد تقرير جديد من موقع "أنفيلد ووتش"، المختص بأخبار نادي ليفربول الإنجليزي، اهتمام متصدر الدوري الإنجليزي بنجم عربي جديد، قدم مستوى استثنائيا هذا العام.

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وقال الموقع إن ليفربول "يراقب عن كثب"، النجم الأردني موسى التعمري، الملقب بـ"ميسي الأردن"، والذي قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس آسيا قبل أشهر.

التعمري قدم مستوى طيبا منذ انتقاله إلى مونبلييه الفرنسي، الصيف الماضي، حيث شارك في 21 مباراة بالدوري الفرنسي، وسجل 4 أهداف.

وشبه الموقع الإنجليزي، التعمري، بنجم ليفربول محمد صلاح، حيث يمتاز كلاهما بالمهارة العالية، واللعب بمركز الجناح الأيمن، واستخدام القدم اليسرى.

ومن غير المعروف حتى الآن مدى اهتمام ليفربول بالتعمري، وهل يهدف للتعاقد معه لتعويض صلاح، أم للعب بجانبه.

يذكر أن التعمري لفت أنظار أندية مختلفة، بعد تألقه في كأس آسيا الأخيرة، حيث قاد الأردن للنهائي، بعد أداء استثنائي أمام كوريا الجنوبية، قبل أن يهزم أمام المنتخب القطري في النهائي بنتيجة 1-3.

أحرز موسى التعمري، لاعب فريق مونبيليه الفرنسي، هدفين ليقود منتخب الأردن للفوز على منتخب باكستان بثلاثة أهداف دون رد.

وتغلب منتخب الأردن على نظيره الباكستاني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

افتتح التعمري التسجيل للمنتخب الأردني في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، ووأضاف علي علوان الهدف الثاني للأردن في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 86، أتى هدف التعمري الثاني والثالث للمنتخب الأردني ليختتم اللقاء بفوز مستحق.

بهذا الفوز، رفع منتخب الأردن رصيده إلى أربع نقاط في المجموعة السابعة، متساويا مع منتخب طاجيكستان، بينما يتصدر المجموعة المنتخب السعودي بست نقاط.

ينتظر عشاق كرة القدم متابعة كأس آسيا المقررة المقامة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من يناير حتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، والعديد من النجوم البارزين في أوروبا.

ويأمل المنتخب السعودي "3 ألقاب" في معادلة رقم اليابان كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب بـ4 ألقاب، فيما يأمل المنتخب القطري مستضيف البطولة في التتويج بالبطولة لثاني مرة في التاريخ بعد الفوز بلقب عام 2019.

ودعمت منتخبات كوريا الجنوبية، واليابان قائمتهما بالعديد من النجوم المتألقين في الملاعب الأوروبية.

ويشارك في البطولة 10 منتخبات عربية، من إجمالي 24 منتخبا.