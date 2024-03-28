عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

صدى البلد

أكد تقرير جديد من موقع "أنفيلد ووتش"، المختص بأخبار نادي ليفربول الإنجليزي، اهتمام متصدر الدوري الإنجليزي بنجم عربي جديد، قدم مستوى استثنائيا هذا العام.

شاهد الفيديو:

 

وقال الموقع إن ليفربول "يراقب عن كثب"، النجم الأردني موسى التعمري، الملقب بـ"ميسي الأردن"، والذي قاد منتخب بلاده إلى نهائي كأس آسيا قبل أشهر.

التعمري قدم مستوى طيبا منذ انتقاله إلى مونبلييه الفرنسي، الصيف الماضي، حيث شارك في 21 مباراة بالدوري الفرنسي، وسجل 4 أهداف.

وشبه الموقع الإنجليزي، التعمري، بنجم ليفربول محمد صلاح، حيث يمتاز كلاهما بالمهارة العالية، واللعب بمركز الجناح الأيمن، واستخدام القدم اليسرى.

ومن غير المعروف حتى الآن مدى اهتمام ليفربول بالتعمري، وهل يهدف للتعاقد معه لتعويض صلاح، أم للعب بجانبه.

يذكر أن التعمري لفت أنظار أندية مختلفة، بعد تألقه في كأس آسيا الأخيرة، حيث قاد الأردن للنهائي، بعد أداء استثنائي أمام كوريا الجنوبية، قبل أن يهزم أمام المنتخب القطري في النهائي بنتيجة 1-3.

أحرز موسى التعمري، لاعب فريق مونبيليه الفرنسي، هدفين ليقود منتخب الأردن للفوز على منتخب باكستان بثلاثة أهداف دون رد.

وتغلب منتخب الأردن على نظيره الباكستاني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

افتتح التعمري التسجيل للمنتخب الأردني في الدقيقة الثانية من بداية المباراة، ووأضاف علي علوان الهدف الثاني للأردن في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 86، أتى هدف التعمري الثاني والثالث للمنتخب الأردني ليختتم اللقاء بفوز مستحق.

بهذا الفوز، رفع منتخب الأردن رصيده إلى أربع نقاط في المجموعة السابعة، متساويا مع منتخب طاجيكستان، بينما يتصدر المجموعة المنتخب السعودي بست نقاط.

ينتظر عشاق كرة القدم متابعة كأس آسيا المقررة المقامة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من يناير حتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، والعديد من النجوم البارزين في أوروبا.

ويأمل المنتخب السعودي "3 ألقاب" في معادلة رقم اليابان كأكثر المنتخبات تتويجا باللقب بـ4 ألقاب، فيما يأمل المنتخب القطري مستضيف البطولة في التتويج بالبطولة لثاني مرة في التاريخ بعد الفوز بلقب عام 2019.

ودعمت منتخبات كوريا الجنوبية، واليابان قائمتهما بالعديد من النجوم المتألقين في الملاعب الأوروبية.

ويشارك في البطولة 10 منتخبات عربية، من إجمالي 24 منتخبا.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غطاء سحابي يكسو البلاد.. الأرصاد تُطلق تحذيرات مفاجئة عن طقس الساعات المقبلة

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

بسببك واحد مات والتاني اتسجن.. السر وراء تخلص فتاة أوسيم من حياتها.. صور

مدرب الحزم: نجم الأهلي لم نجد مثله في السعودية ونريد ضمه

بـ مادة سامة.. النيابة تحقق في وفاة فتاة البراجيل | القصة الكاملة

بشرى لطلاب الثانوية عن نظام التحسين.. أستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج| فيديو

وصيتها لأمها وأصحابها.. مقطع فيديو لـ فتاة البراجيل قبل وفاتها بساعات.. فيديو

رغم الاتفاق على الرحيل.. كهربا الأول في ترتيب مهاجمي الأهلي والثالث مفاجأة

موضوعات متعلقة

حريق مدينة نصر .. بدأ من جراش البرج ووصل للدور الـ١٢ والكاميرا تكشف مفاجاة

الذهب يزحف باتجاه الصعود والدولار يتراجع .. الوقت المناسب لتعويض الخسائر

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

انخفاض في الحرارة وعودة الأمطار.. توقعات الأرصاد لطقس اليوم

3000 جنيه.. الذهب يسترد خسائره ويستقر عند هذا السعر

ترشيحاتنا

متى تبدأ صلاة التهجد؟ وقتها وفضلها وعدد ركعاتها اغتنموها في هذه الليلة

وفاء مكي تنهار على الهواء بسبب ميار الببلاوي: دمرت حياتي ومستقبلي.. فيديو

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب في السوق السوداء

حماس تطالب بآلية تنفيذية لقرار "العدل الدولية" بإدخال مساعدات إلى غزة

المستشار ناجي شحاتة يجيب لـ«صدى البلد»: هل كنت تتمنى محاكمة محمد مرسى؟

نائب: الحوار الوطني ذراع الدولة لتحقيق انطلاقة اقتصادية كبيرة لمصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادي جدا.. طريقة عمل البسكويت بدون زبدة وبيض

حق عرب.. إطلالات دنيا المصري تثير الجدل بالسوشيال ميديا

تحذير من البيض الفاسد.. وعلامات تكشف عدم استخدامه

كلها رشاقة.. نرمين الفقي تتألق بـ جامب سوت وتشعل السوشيال ميديا

فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

مين فيهم غلطان.. القصة الكاملة لأزمة بيومي فؤاد ومحمد سلام| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ