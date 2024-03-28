السودان.. حقيقة انتصارات مليشيا الدعم السريع في أم درمان

أعلن الجيش السوداني سيطرته على منطقة كبري ود البشير بمدينة أم درمان في العاصمة الخرطوم، وذلك بعد ساعات من إعلان ميليشيا الدعم السريع تحقيق انتصارات كبيرة في المنطقة واسترداد الكبري.

ووفق وسائل إعلام سودانية؛ فقد أعلنت ميليشيا الدعم السريع أنها حققت انتصاراً جديداً أمس الأربعاء، ونجحت في إلحاق الهزيمة بالجيش في محور شمال وغرب أم درمان واسترداد “كبري ود البشير” المؤدي إلى سوق ليبيا.

ومن جانبها؛ ردت منصات القوات المسلحة السودانية، بتكذيب الخبر لاحقاً، حيث نشرت مقاطع فيديو تظهر جنودها في المنطقة المعنية.

وقالت في تعليق مقتضب: “أبطال القوات المسلحة من كبري ود البشير يدحرون الميليشيا الإرهابية ويكبدونها خسائر فادحة مؤكدين المضي قدماً في تطهير الجزء اليسير المتبقي من مدينة أم درمان”.