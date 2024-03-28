بالأسماء.. تعرف علي وزراء الحكومة الفلسطينية الجديدة

نشرت قدس برس اسماء أعضاء الحكومة الفلسطينية الجديدة والمتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية الأحد القادم أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابومازن.

اسماء الحكومة الفلسطينية الجديدة



وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"أفادت في وقت سابق بأن الحكومة الفلسطينية الجديدة ستؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس يوم الأحد المقبل بعد تقديم رئيس الوزراء المكلف محمد مصطفى قائمة الوزراء المقترحة وبرنامج العمل".

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، في وقت سابق، قرارا بتكليف الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.

وأفادت فضائية "الشرق" بأن "مصطفى" كلف بتشكيل حكومة "تكنوقراط" استعداداً للقيام بمهمة إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، وإجراء إصلاحات في النظم الحكومية وسط تحديات مالية وسياسية كبيرة.

وأوضحت مصادر لـ"الشرق" أن رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد سيشكل حكومة جميع أعضاءها من الخبراء والفنيين، وإن وجوهاً جديدة ستشغل معظم الوزارات خاصة حقائب المالية، والخارجية، والداخلية، والاقتصاد.