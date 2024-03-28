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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مطالبة عاجلة لحسام حسن لإنهاء أزمته مع محمد صلاح

صدى البلد

 ‏‎طالب علاء ميهوب مدير الكرة بنادى مودرن فيوتشر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر أحتواء وحل أزمة محمد صلاح قائد الفراعنة ونجم فريق ليفربول الأنجليزى فى أقرب وقت بسبب الأحاديث الكثيرة.

‏‎وأوضح علاء ميهوب فاروق خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر  عبر  إذاعة أون سبورت أف ام على موجات 93.7 قائلا" اقوم بتشجيع نادى الزمالك فى المباريات الأفريقية وهذا الأمر يمثل مصر وسابقاً كنت بحب مشاهدة مباريات الزمالك بسبب حسن شحاته وفاروق جعفر".

‏‎وأضاف علاء ميهوب قائلا " لدى 2 أخوات زملكاوية وارتديت القميص رقم 14  بسبب حبى للكابتن حسن شحاته والنجم الهولندى يوهان كرويف ".  

‏‎وتابع علاء ميهوب قائلا " المدرب الانجليزى مايكل ايفرت أسوء مدرب تعاملت معه وكان لا يصلح لتدريب القلعة الحمراء".

‏‎وأختتم علاء ميهوب حديثة قائلا " أنا لو مكان حسام حسن هبقى مبسوط عشان تجربة كرواتيا وشوفت كل حاجة واقعد مع الجهاز المعاون لمعرفة الاخطاء وتصحيحها فى المعسكرات المقبلة ".

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