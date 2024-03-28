الترتيبات الإعلامية لمباراة مودرن فيوتشر والزمالك بالكونفدرالية

يُعقد مساء السبت المقبل الموافق ٣٠ مارس، في تمام الثامنة والربع مساءً، بقاعة مؤتمرات استاد السلام، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مودرن فيوتشر والزمالك بالكونفدرالية.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق الزمالك الأحد المقبل على ملعب استاد السلام في تمام الساعة التاسعة مساءً، بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاءت الترتيبات الإعلامية ليوم السبت ٣٠ مارس على النحو التالي:

* المؤتمر الصحفي للمباراة بقاعة مؤتمرات استاد السلام

٨.١٥ م مؤتمر مودرن فيوتشر

٨.٤٥ م مؤتمر الزمالك

٩.١٥ م تدريب الزمالك على ملعب استاد السلام "متاح التصوير ١٥ دقيقة"

١٠.١٥ م تدريب فريق مودرن فيوتشر على "الملعب الفرعي لإستاد القاهرة".. "متاح التصوير ١٥ دقيقة"