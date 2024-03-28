تبدأ ليلة السبت.. أمين الفتوى يوضح كيف تغتنم العشر الأواخر من رمضان

تبدأ مع غروب شمس غد الجمعة، العشر الأواخر من رمضان 2024، وأكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قيام رمضان هو من الأمور التى ننعم بها في هذه الأيام المباركة، لافتا إلى أن المؤمن لما يشرح صدره للعبادة وجب عليه الشكر، لأن هذا دليل حب الله لعبده.

أمين الفتوى: ما زال هناك فرصة في العشر الأواخر من رمضان

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال تصريح، اليوم الخميس: "طالما ربنا اوقفنا فى الصلاة يبقى يريدنا فى الصلاة ولذلك شرح الله صدره للعبادة".

وتابع: "أحياناً تلاقى شخص مش قادر يذكر الله طيب ليه، احنا قولنا ربنا لو عاوزك، احنا داخلين على أفضل أيام الله، وعلى كل إنسان يلحق لو لم يصلى التراويح يلحق يصلى".

الصوم يكفر السيئات ويُهذب النفوس

كما قال الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر الشريف، إنّ الله تعالى جعل للصوم فضائل عظيمة، فالصوم يكفر السيئات ويرفع الدرجات ويغفر الذلات ويُهذب النفوس وهو ايضا تأديب للجوع وحرمان مشروع وخشوع لله وخضوع، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه».

وأوضح، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر ليلة من شعبان، «ايها الناس قد أظلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوع، فهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة ويزاد فيه رزق المؤمن ومن فطّر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتقًا لرقبته من النار».

وتابع: «هناك من الأحاديث تدل على فضل الصوم ومكانته، فالله سبحانه وتعالى عظّمه قدرًا وفضّله، وليس بعد كلام الله تفضيل، فهو شهر التُقى والهُدى».

ذكر لرفع البلاء والتحصين من الحسد في العشر الأواخر من رمضان

١- قراءة سورتي الفاتحة ويس بعد الفجر بنية صرف الأذى وقراءة المعوذتين وأذكار الصباح والمساء المأثورة عن رسول الله.

٢- حسبنا الله ونعم الوكيل 100 مرة.

٣-وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 100 مرة.

٤- سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة.

٥- لا إله إلا الله 100 مرة.

٦- لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 100 مرة

٧-اللهم صلِّ على محمد وآله 100مرة.

٨- أستغفر الله 100 مرة.

٩- تحصنتُ بذي العزة والجبروت واعتصمتُ بربِّ الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت 100 مرة.