ما فضائل العشر الأواخر من رمضان؟.. ملتقى "رمضانيات نسائية" بالجامع الأزهر يبين

عشر الرحمات

ما فضائل العشر الأواخر من رمضان؟، عقد الجامع الأزهر اليوم الخميس، فعاليات ملتقى الظهر "رمضانيات نسائية" برواق الشراقوة تحت عنوان "كنوز العشر الأواخر" بحضور الدكتورة شهيدة مرعي مدرس البلاغة بجامعة الأزهر، وأ. نورا عبد الفضيل عبد اللطيف عضو المركز العالمي للفتوى الإلكترونية، والدكتورة سناء السيد الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

ما فضائل العشر الأواخر من رمضان؟

استهلت الدكتورة شهيدة حديثها مبينة بعضا من كنوز العشر الأواخر من رمضان ومنها كنز ليلة القدر، وقيل في فضلها أنها تعدل صيام رمضان وقيامه، وعن ابن عباس (رضي الله عنهما) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان"، مضيفة أن من كنوز العشر الأواخر أيضا أنها ختام الشهر، والأعمال بالخواتيم كما في الحديث، والعبرة بكمال النهايات لا بنقصان البدايات، فمن قصر أو فرط أو كسل أو غفل في العشرين الأول من رمضان أمامه الفرصة للاستدراك والفوز والتنافس والمسارعة إلى الخيرات في عشر الرحمات.

من جانبها قالت نورا عبد الفضيل: اتفق العلماء على أن رمضان هو خير الشهور وأفضلها، واتفقوا كذلك على أن العشر الأواخر منه هي أفضل ما فيه وأعظم لياليه؛ فهي فضل الفضل وخير الخير، وأعظمها بالإجماع ليلة القدر فهي أفضل العشر بل أفضل ليلة في الوجود، كما بينت كيفية اغتنام العشر الأواخر من رمضان وما يستحب فيها من أعمال.

وأوضحت د. سناء أن العشـر هـي خلاصةُ رمضان وأجَلُّ أيامه وأخْيَرُها، ليالٍ معدودات، وساعاتٍ محدودات، ويا حرمان من لم يذق فيها لذةَ المناجاة! يا حرمان من لم يشعر فيها بروعة القرب من الله، ففي هذه العشر يُشمِّرُ المشمِّرون، ويَتزودُ المتزودون، ويَتميزُ العابدون، ويَسعدُ المخبتون، وفيها يجأرُ المذنبون بدعائهم، وتَختلطُ دموعُ انكسارهم بطلبِ مغفرةِ ذنوبهم. نسأل أن يجعلنا فيها من المقبولين ومن الفائزين.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية ٢٠ ركعة يوميا بالقراءات العشر- ٣٠ درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم.