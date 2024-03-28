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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

البيت المحمدي يحيي ذكرى غزوة بدر بالذكر وأوراد دلائل الخيرات

البيت المحمدي
البيت المحمدي

أحيا البيت المحمدي لدراسات التصوف وعلوم التراث برعاية الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء ذكرى غزوة بدر الكبرى بمقرأة جماعية للقرآن الكريم، تلتها قراءة ورد دلائل الخيرات.

البيت المحمدي يحيي ذكرى غزوة بدر بالذكر وأوراد دلائل الخيرات

وكلمة عن فضل غزوة بدر وأنها كانت الفرقان بين الحق والباطل وأهمية مبدأ الشورى والثبات على الحق والدفاع عن الدين والتصديق بماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قراءة (جالية الكدر) منظومة التوسل بشهداء بدر الكرام، تبعتها الإفطار الجماعي بساحة البيت المحمدي بحضور طلاب العلم وأساتذة الجامعات وشيوخ من الأزهر ثم صلاة الأوابين، وصلاة العشاء والتراويح. 

البيت المحمدي يحتفي بذكرى الإسراء والمعراج والسيدة زينب


يأتي ذلك في إطار أنشطة البيت المحمدي للتذكير بأيام الله واستخلاص الدروس والعبر منها

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