البورصة تخسر 42 مليار جنيه بختام تداولات آخر جلسات الأسبوع|فيديو



أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية تداولات الأسبوع على تراجع جماعي بالمؤشرات، متأثرة بضغوط بيعية من جانب المتعاملين العرب بصافي قيمة بيع 237.6 مليون جنيه، بينما بلغت تعاملات المتعاملين المصريين والأجانب صافي قيمة شرائية بـ 167 مليون جنيه، 70.5 مليون جنيه على الترتيب.



وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية حقق المؤشر الرئيسي "EGX30" انخفاضًا بنسبة 2.36%، ليُغلق عند مستوى 27559 نقطة، وتراجع مؤشر "EGX70" متساوي الأوزان بـ 1.8%، مسجلًا 6399 نقطة، وهبط مؤشر "EGX100" متساوي الأوزان والأوسع نطاقًا بنسبة 1.96%، مغلقًا عند مستوى 9079 نقطة.



وأضافت رمسيس سجل رأس المال السوقي خسائر بقيمة 42 مليار جنيه، مغلقًا عند 1.859 تريليون جنيه، وكان قد أغلق في جلسة أمس الأربعاء عند 1.901 تريليون جنيه، وبلغ حجم التداول في ختام جلسة اليوم 2.532 مليار جنيه.



واشارت حنان رمسيس استحوذت تعاملات المتعاملين المصريين على جلسة اليوم بنسبة 75.85%، تلاها تعاملات الأجانب بـ 18.48%، ثم تعاملات العرب بـ 5.67%،وانتهت تعاملات الشركات في السوق اليوم بارتفاع 26 سهم، وانخفاض 121 سهم، بينما لم تتغير 56 أسهم شركة.

