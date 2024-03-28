المؤبد لصاحب محل كمبيوتر لاتجاره في المواد المخدرة بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لصاحب محل كمبيوتر وغرامة 500 ألف جنيه، لاتهامة بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار في المواد المخدرة، وبراءة آخر مبيض محارة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢٨٥٢١ لسنة ٢٠٢٣ جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٣٣٢٣ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها، باتهام "هاني ج م" ٤٢ سنة صاحب محل كمبيوتر - ومقيم عزبة البكري مساكن اسكو في بهتيم، بشبرا الخيمة، و " احمد م ع"٢٠ سنة - مبيض محارة ومقيم كوم السمن شبين القناطر - لأنه في يوم ۲۰۲۳/۱۰/۲۳ بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان - محافظة القليوبيه أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنهما احرزا بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (الميثامفتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات. كما أحرزا سلاحا أبيض مطواة، شفرة دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.