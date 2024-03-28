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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأوقاف الإسلامية الفلسطينية: 120 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

الصلاة في المسجد
الصلاة في المسجد الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية في القدس، اليوم الخميس، بأن 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك.

 

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إلى أداء آلاف الفلسطينيين صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى على الرغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي، عشية الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل.

وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشرت عند باب الأسباط، ونصبت السواتر الحديدية تزامنا مع توافد المصلين للأقصى، واستدعت فرقة الخيالة في محيط منطقة باب العامود في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

 

وأدى بعض المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة في طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض إجراءات عسكرية مشددة على الحواجز المحيطة بمدينة القدس، وفي محيط البلدة القديمة. وتشترط سلطات الاحتلال على الفلسطينيين، استصدار تصاريح خاصة للعبور من حواجزها العسكرية المحيطة في المدينة المقدسة والوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

 

وتحول قيود الاحتلال دون وصول الآلاف من المواطنين الفلسطينيين من محافظات الضفة الغربية إلى مدينة القدس لأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل، كما تحاول إعاقة وصول الفلسطينيين من مناطق الـ48 ومن مدينة القدس المحتلة إلى المسجد، عبر نشر الحواجز العسكرية.

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