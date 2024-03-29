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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سكرتير عام مساعد بني سويف يشرف على مجموعة عمل متابعة توافر السلع الأساسية

صدى البلد

تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، أشرف " اليوم" اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، على المرور الميداني الذي نفذته مجموعة العمل المُصغرة، والتي شكلها المحافظ لتختص بمراجعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال منظومة عمل ميدانية ومكتبية تقوم برصد ذلك بشكل يومي، وذلك في إطار تفعيل توجيهات رئاسة مجلس الوزراء وطبقا للكتاب الدوري رقم 62 لسنة 2024 الصادر من وزارة التنمية المحلية.

وخلال جولة اليوم تم المرور على عدد من المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية والمعارض بمدينة بني سويف، للاطمئنان على توافر السلع وإتاحتها للمواطنين بأسعار مناسبة، وكذا متابعة الإعلان عن أسعار السلع، وذلك لضمان انتظام عمل المعارض والمبادرات بالشكل المطلوب، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث تم متابعة و الاطمئنان على توافر السلع  السبع الأساسية ، التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء : زيت الخليط، والفول، والأرز، ، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، وذلك من حيث مدى توافرها والكفاية منها باليوم، ومتوسط سعرها في المنافذ الحكومية، ومتوسط السعر الحر في المحلات والسوبر ماركت.

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أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ" د.محمد هاني غنيم " بتكثيف حملات الرقابة التموينية وتفعيل خطوط الشكاوى للإبلاغ عن أية مخالفات تموينية، خاصة فيما يتعلق  بمحاولات احتكار للسلع الاستراتيجية والغش التجاري وعدم الإعلان عن أسعار السلع وغيرها من المخالفات التي تؤثر على جهود الدولة في هذا المجال، وتكون لها تأثير سلبي على مدى توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والتموينية.

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته اليوم  : المهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين ،الدكتور علاء سعيد مشرف الأسواق والمعارض ومدير الوحدة الاقتصادية، الدكتور أشرف حماد مدير إدارة المتابعة، الأستاذ أحمد دسوقي مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، الأستاذ أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك

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