مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18.. دنيا المصري تتعرض للإجهاض

بدأت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 18 عندما قررت جملات أن تأخذ رقية وتهرب ليذهبا لياسين وبالفعل وصلوا لها أثناء زيارتهم للمقابر وأخذ ياسين لهم شقة ليستقرا فيها بعيدا عن فاروق.

وذهب فاروق، بـ داليا إلى المستشفى لأنها تعرضت للإجهاض، واتهمت داليا، رقية، وجملات، بالتسبب في إجهاضها.

وفي مشهد آخر اعترف ياسين، لـ جملات، ورقية، بأن ناهد "عايدة رياض" هى والدة فاروق وكانت تعمل راقصة.

شهدت أحداث الحلقة 17 من مسلسل بيت الرفاعي أخذ فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق لوالدته التي تجسد شخصيتها الفنانة عايدة رياض إلى منزله ولكنه أقنعهم أنها قريبة من والدته.

وتوالت أحداث المسلسل بمشهد جمع سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل ودكتور ياسين تطلب منه أن يبحث عن الخادمة لتثبت براءته لأنه لا يضمن خروج عمه الحاج عبد الحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيدر جب من العمليات.

وتوالت أحداث المسلسل بمشهد جمع سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل ودكتور ياسين تطلب منه أن يبحث عن الخادمة لتثبت براءته لأنه لا يضمن خروج عمه الحاج عبد الحميد الذي يجسد شخصيته الفنان سيدر جب من العمليات.

ويشهد مسلسل بيت الرفاعي، العديد من الأحداث الشيقة المختلفة، والتي تغلب عليها طابع الإثارة، ويدخل أمير كرارة خلال أحداث المسلسل في صراعات عديدة وشيقة تكشفها الأحداث، والتي تجعل المشاهد ينتظر معرفة تطورها بلهفة شديدة، وهو ما يحرص عليه “كرارة” في كل أعماله الفنية، ليقدم وجبة درامية دسمة تستحق المنافسة.

ويجسد أمير كرارة دور "دكتور " خلال أحداث العمل وهو متزوج من إيناس كامل، أما الفنانة ميرنا جميل فتجسد دور “كوافيرة” تقع في غرامه، وتظهر ملك قورة بدور شقيقته، ويكون على صراع مع أحمد رزق وهو متزوج من الفنانة دنيا المصري، ويلعب سيد رجب دور عمه كما تقدم عايدة رياض دور والدته، وذلك في إطار شعبي شيق.