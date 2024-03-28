مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 3.. آسر ياسين يبحث عن ابنه الحقيقي

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل بدون سابق انذار احداثا مثيرة، حيث بدأ «مروان- آسر ياسين» بالبحث عن ابنه الحقيقي من زوجته «ليلى- عائشة بن أحمد» بعدما اكتشف أن ابنهما عمر ليس ابنهما الحقيقي وأنه تم تبديله في المستشفى.

وبدأت الحلقة بفلاش باك عن توقيت ولادة ليلى لطفلها من مروان أثناء تواجدهم في الإسماعيلية، وبعده انتقلت الأحداث إلى الوقت الحالي بصدمة مروان من تحليل DNA والذي أجرته زوجته ليلى وأوضح أن عمر ليس طفلهما.

وأشارت ليلى إلى أنها لن تترك عمر في مرضه بسرطان الدم، فهو ابنها الذي ربته حتى وإن كانت التحاليل لها رأي آخر، بينما ذهب مروان إلى المستشفى التي ولدت بها ليلى بالإسماعيلية ليبدأ معها رحلة البحث عن ابنه الحقيقي.

حرص صناع مسلسل بدون سابق إنذار على إهداء العمل إلى روح الكاتبة الراحلة أنيسة حسونة، التي رحلت عن عالمنا فى مارس 2023، بعد رحلتها مع مرض السرطان، وذلك خلال تتر نهاية الحلقة الأولى من العمل، حيث كتب على التتر: "إهداء إلى روح الكاتبة أنيسة حسونة.

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار إلقاء الضوء على عدد من المشاكل الأسرية، فقد وقعت "ليلي ومروان" في بعض منها ومن أبرزها قضية مقارنات الزوجة بالأم، ، حيث قام "مروان" آسر ياسين بمقارنة "ليلي" عائشة بن أحمد بوالدته.



المسلسل ستكون مواعيد عرضه كالتالي

Dmc : 6:30 PM

Dmc drama : 8:00 PM

Watchit : 6:30 PM

ART Hekayat : 6:30 PM

وهو من إخراج هاني خليفة ، قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة فيما كتب الحلقات والسيناريو والحوار كل من عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل.

المسلسل من بطولة النجم آسر ياسين وعائشة بن احمد ونهال عنبر وأحمد خالد صالح و جهاد حسام وعمر الشناوي وظهور خاص للفنانة بسمة وهو من إنتاج محمد مشيش - بلوبي برودكشنز.

وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الإثارة والتشويق، ويحكي قصة ماجد وليلى وهما زوجين يواجهان الكثير من الأزمات قبل وبعد إنجاب طفلهما الأول، خاصة مروان الذي يعرف معلومة صغيرة بالصدفة، فتتغير حياته بالكامل بسببها.

وأطلقت الشركة المنتجة لمسلسل بدون سابق انذار الأغنية الخاصة بالعمل والتي حملت صوت المطرب أحمد سعد وهي بعنوان ملناش غير بعضنا وكلمات امير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع محمد عاطف الحلو.

الأغنية تم طرحها عبر منصات الشركة المنتجة على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الفنان أحمد سعد عبر السوشيال ميديا أيضا.