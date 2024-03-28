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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عادل الفار: ابني الوحيد مات في حادث وجع قلبي

عادل الفار
عادل الفار

كشف الفنان عادل الفار عن تفاصيل رحيل ابنه شادي في حادث قبل عامين، وذلك خلال استضافته ببرنامج (كلم ربنا مع أحمد الخطيب) على الراديو 9090.

وقال الفار : غلطة عمري إني زعلت من ابني فترة طويلة وتركته للدنيا وأصدقاء السوء وهو كان مريض سكر ومات فجأة قبل ما نتصالح وموته قسم ظهري.

ووجه عادل الفار رسالة لكل اب قائلا: بقول لكل أب خد بالك من ابنك عشان عمره ميضيعش متك زي ابني عمره ما ضاع مني في لحظة. صاحب ابنك وقرب منه واعرف دماغه وتفكيره وخليك قريب منه.

وأضاف الفار قائلا: النهاردة ذكرى وفاة ابني شادي.. وبدعي له ربنا يرحمه ويسامحه وبقول له سامحني يا ابني يا حبيبي على تقصيري معاك . انت غالي عليا ومفتقدك جدا.

وعن علاقته بربنا قال : في السنين اللى فاتت من حياتي.. بكلم ربنا في كل وقت بدعيه وأرجوه يسامحني ويهديني بعد سنين طوال كنت فيهم بعيد عنه.. والحمد لله على كل نعم ربنا عليا وخصوصا نعمة الهداية.

قطاع الثقافة والتراث

ويستضيف الكاتب الصحفى أحمد الخطيب رئيس قطاع الثقافة والتراث بالشركة المتحدة، في برنامجه الاذاعي «كلم ربنا» نخبة مميزه من نجوم المجتمع المصري "إعلاميين وكتاب وسياسين ومسئولين وفنانين وقساوسة ودُعاة ونجوم المجتمع".

وانطلق الموسم الخامس من «كلم ربنا.. مع أحمد الخطيب» مع أول أيام شهر رمضان المبارك 2024.

ويُذاع «كلم ربنا» على الراديو 9090، في  الساعة الخامسة والنصف قبل الإفطار طوال أيام شهر رمضان المبارك.

اصدقاء السوء الراديو 9090 الفنان عادل الفار الشركة المتحدة المجتمع المصري رمضان المبارك شهر رمضان شهر رمضان المبارك شهر رمضان المبارك 2024

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