سها جندي: وزارة الهجرة أمن قومي .. والمجتمعات الغربية تحتاج العمالة المصرية الشابة

حلت الدكتورة سها جندي، وزيرة الهجرة، ضيفة لبرنامج صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، وأدلت بالعديد من التصريحات الهامة نستعرضها من خلال هذا التقرير.

سها جندي: عدد المصريين في الخارج 14 مليون ووزارة الهجرة أمن قومي

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن عدد المصريين في الخارج 14 مليون، مشيرة إلى أنها تعتبر وزارة الهجرة أمن قومي، وأصبحت وزارة مستقلة لها عملها الخاص منذ 9 سنوات، بعد تولي الرئيس السيسي.

وقالت سها جندي، خلال تقديمها برنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، إن وزارة الهجرة كانت منضمة من قبل لوزارة العدل، مؤكدة أن وزارة الهجرة تعني بشئون المصريين في الخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن المصريين في الخارج يعتبروا قوة ناعمة لمصر، مؤكدة أن هناك علماء مصريين وعمال متميزين، ودائما ما يبهرونها بعملهم.

وزيرة الهجرة: مشروع رأس الحكمة ساهم في ضبط السياسة النقدية لمصر

وصفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، مشروع رأس الحكمة، بـ “رأس حربة” للتغيير، مشيرة إلى أن المشروع ساهم في ضبط السياسة النقدية لمصر.

وقالت سها جندي، خلال لقاء لها لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن مشروع رأس الحكمة ساهم في توحيد سعر الصرف، إضافة إلى مساهمته في عودة تحويلات المصريين للخارج بكثافة.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن تحويلات المصريين بالخارج تزداد يوما تلو الآخر، وهو ما يساهم في توفير العملة الصعبة بالدولة.

حلم للمغتربين.. وزيرة الهجرة تكشف امتيازات مبادرة استيراد السيارات

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الحكومة المصرية عندما قامت بعمل مبادرة استيراد السيارات من الخارج، عملت على وجود امتيازات كبيرة، كانت بمثابة حلم للمغتربين.

وقالت الوزيرة، خلال تقديمها برنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، إن كل من يرغب في المشاركة بهذه المبادرة عليه التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني، من أجل الحصول على سيارة، وجلبها إلى مصر دون أي رسوم أو جمارك بمقابل ربط الوديعة بالدولار لمدة ٥ سنوات.

وتابعت وزيرة الهجرة، أننا ندرس ونسعى لمد مبادرة استيراد السيارات من الخارج، مؤكدة أننا نعمل على حل مشكلة استيراد السيارات للمقيمين في اليابان.

وزيرة الهجرة: الرئيس السيسي وجه الحكومة منذ اللحظة الأولى بالاعتناء بمصلحة المواطن

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن الرئيس السيسي وجه الحكومة منذ اللحظة الأولى بالاعتناء بمصلحة المواطن كعنصر رئيسي في التنمية، مشيرا إلى أنه حتى المواطن المصري بالخارج جزء من ذلك.

وقالت سها جندي، خلال لقاء لها لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن الدولة المصرية محاطة بالنزاعات من كل جانب، ولكن على الرغم من ذلك يتم تحقيق نجاحات كبيرة.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن المواطن المصري ثقافته واحدة ومع الأزمات، يعمل على الحفاظ على مدخراته، ولكن مع تحسن وضع الإقتصاد المصري، والسياسات النقدية عمل المصريين بالخارج على التحويل.

وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل مبادرة "مراكب النجاة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن مراكب النجاة هي مبادرة رئاسية والرئيس السيسي هو راعي مبادرة “مراكب النجاة” لمكافحة الهجرة الغير شرعية، مشيرة إلى أن وزارة الهجرة هي المؤسسة الرئيسية لقيادة تلك المبادرة، وهي تخدم 14 محافظة تكثر بها الهجرة الغير شرعية.

وقالت سها جندي، خلال لقاء لها لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن هناك 9 مليون مواطن في العالم جاءوا إلى مصر، ويعملون بها، في حين أن بعض أبنائنا المصريين يعرضون نفسهم لمخاطر الهجرة الغير شرعية، ومبادرة “مراكب النجاه” تعمل على الحد من ذلك.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنه نعمل على التدريب المهني وتدريب السيدات والتعاون مع العديد من المؤسسات لتدريب الشباب على الأعمال التي نوفرها لهم.

وزيرة الهجرة: المجتمعات الغربية تحتاج للعمالة المصرية الشابة

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن المجتمعات الغربية تحتاج للعمالة المصرية الشابة، خاصة أن معدل الأعمار في تلك المجتمعات مرتفع.

وقالت سها جندي، خلال لقاء لها لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن الصين باتت تعاني من أزمة نقص التعداد السكاني، مؤكدة أن المجتمع المصري من أوائل المجتمعات الأكثر امكانية للإندماج في المجتمعات الأوروبية.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن هناك وظائف نتيجة أزمة كورونا تم القضاء على بعض الأعمال، وكثير من المصريين عانوا في تلك الفترة بسبب تلك الجائحة

وزيرة الهجرة: مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج عززت النقد الأجنبي

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أنه عندما حدثت جائحة كورونا تم إغلاق الحدود بين الدول، مما أدى إلى صعوبة في عودة المصريين المقيمين بالخارج، خاصة الدارسين والعمال.

وقالت سها جندي، خلال لقاء لها لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن مبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج عززت النقد الأجنبي وحققت نجاحا كبير.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنه كان هناك مطالبات من المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة الدفاع والتي ساهمت في وجود حل للمصريين بالخارج، خاصة في الموقف التجنيدي، والتي قامت بدورها بالتنسيق مع وزارة الخارجية