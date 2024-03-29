سادس أكبر دولة مساهمة في الأونروا تؤكد استعدادها لاستئناف تمويل الوكالة.. بشرط

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أن طوكيو مستعدة لاستئناف تمويل وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، والتي تنسق جميع المساعدات تقريبا لغزة.

وانضمت اليابان، التي كانت سادس أكبر مساهم في الأونروا، إلى أكثر من اثني عشر دولة في وقف التمويل بعد أن اتهمت إسرائيل ما لا يقل عن اثني عشر من موظفيها البالغ عددهم 13000 موظف في غزة بالتورط في هجوم حماس في 7 أكتوبر.

والتقت وزيرة الخارجية اليابنية، يوكو كاميكاوا، برئيس الأونروا فيليب لازاريني في طوكيو يوم الخميس لمناقشة التدابير التي اتخذتها الوكالة لتعزيز الحوكمة والشفافية.

وأكدت اليابان والأونروا أنهما ستعززان التنسيق النهائي بشأن الجهود اللازمة لاستئناف مساهمة اليابان،" حسبما ذكرت وزارة الخارجية في بيان.

وأشارت تقارير وسائل الإعلام اليابانية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ استئناف التمويل، الذي تم تعليقه في يناير، في النصف الأول من أبريل.

وهدد التعليق المفاجئ للتمويل جهود الأونروا لتقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، حيث حذرت الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

وهذا الشهر، قالت أستراليا وكندا والسويد وآخرون إنهم يستأنفون المساعدات.

وأوضح لازاريني يوم الثلاثاء، أن الوكالة لديها ما يكفي من الأموال لمواصلة العمل حتى نهاية مايو على الأقل.

وتقول الوزارة إن كاميكاوا يوم الخميس "أشار إلى أهمية ضمان الشفافية وتتبع تدفقات الأموال وحياد موظفي الأونروا".

وبدأت الأمم المتحدة تحقيقا داخليا ومستقلا على حد سواء ولكنها تقول إن إسرائيل لم تقدم لها أي دليل لدعم الادعاءات ضد عمالها.