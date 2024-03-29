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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحرب الإسرائيلية على غزة تتسبب في قت.ل 13750 طفلا حتى الآن.. تفاصيل

صدى البلد

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية في تقرير لها ، تصريحات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن مستجدات الوضع في قطاع غزة ومدى تعنت تل أبيب في عملية إدخال المساعدات للقطاع.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بأن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أكدت مقتل 13750 طفلًا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت "الأونروا"، في تقرير اليوم الجمعة، أن "اليونيسف" أشارت إلى تقارير عن مقتل نحو 10 أطفال بعد ساعات قليلة فقط من صدور قرار مجلس الأمن الدولي مساء الاثنين الماضي، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأضافت الوكالة الأممية، أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها العسكرية في أنحاء قطاع غزة، على الرغم من صدور القرار، ولا سيما في حي الرمال قرب مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وفي وسط خان يونس بجنوب القطاع، وفي محيط مستشفى الأمل وناصر في خان يونس أيضًا.

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