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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ثالث جمعة من رمضان.. الأوقاف تفتتح مسجد السيدة زينب اليوم

الأوقاف تفتتح مسجد
الأوقاف تفتتح مسجد السيدة زينب اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف، مسجد السيدة زينب رضي الله عنها، في صلاة الجمعة اليوم، حيث يؤدي خطبة الجمعة الشيخ أحمد عصام إمام المسجد وينقلها التلفزيون المصري.

الأوقاف تفتتح مسجد السيدة زينب اليوم  

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الثالثة من رمضان 2024، اليوم تحت عنوان: "فضائل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها".

دعاء ثالث جمعة من رمضان

جاء في السنة عديد الأحاديث والكلمات والأدعية التي تعين العباد على قضاء حوائجهم وتفريج كربهم وإزالة همهم لذا ردد دعاء الجمعة الثالثة من رمضان لـ تفريج الكرب، وهو:

1- اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أَمتك ناصيتي بيدك ؛ ماضٍ فىَّ حُكمك، عَدلٌ فيَّ قضاؤك؛ أسألك بكل اسمٍ هو لك سَمَّيت به نفسك ؛ أو أنزلته في كتابك الكريم ؛ أو عَلَّمْتَه أحدًا من خَلْقِك ؛ أو استأثرت به في عِلم الغيب عندك أن تَجْعَل القرآن العظيم ربيع قلبي ونُور صدري وجَلاء حزني وذهاب همِّي.

2- لا إله إلا الله العظيمُ الحليم ، لا إله إلا الله ربُّ العرش العظيم ؛ لا إله إلا الله ربُّ السّموات وربُّ الأرض ، وربُّ العرش الكريم .

3- يا حيُّ يا قيوم برحمتك أستغيث ، أصلِح لى شأني كله، و لا تَكِلني إلى نفسي طَرفة عين.

4- اللهم رحمتك أرجو، فلا تَكلني إلى نفسي طَرفة عين، وأصلح لي شأني كُلَّه ، لا إله إلا أنت.

5- دعاء يونس بن متى: لا إله إلا أنت سبحانك إنِّي كُنت من الظالمين.

6- اللهُ ربِّي لا شريك له.

7-اللهم إني أعوذ بك من الهَمِّ والحَزَن، والعجز والكسل والبُخل والجُبن، وغَلبة الدَّين، وقهر الرِّجال.

8ـ اللَّهمَّ إنِّي عبدُك، ابنُ عبدِك، ابنُ أمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدْلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سمَّيْتَ به نفسَك، أو علَّمْتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرت به في علمِ الغيبِ عندك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حَزَني، وذهابَ همِّي".

9ـ اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ".

10ـ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ العرشِ العظيمِ الكريمِ لا إلهَ إلا اللهُ العظيمُ الحليمُ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ السمواتِ وربُّ الأرضِ ربُّ العرشِ العظيمِ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ العرشِ الكريمِ لا إلهِ إلا اللهُ ربُّ السمواتِ وربُّ الأرضِ ربُّ العرشِ الكريم.

11ـ اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ)، (اللَّهُ اللَّهُ ربِّي لا أشرِكُ بِهِ شيئًا).

12ـ اللَّهمَّ رحمتَكَ أرجو فلا تكِلْني إلى نفسي طرفةَ عينٍ وأصلِحْ لي شأني كلَّه لا إلهَ إلَّا أنتَ).(لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ العرشِ العظيمِ الكريمِ لا إلهَ إلا اللهُ العظيمُ الحليمُ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ السمواتِ وربُّ الأرضِ ربُّ العرشِ العظيمِ لا إلهَ إلا اللهُ ربُّ العرشِ الكريمِ لا إلهِ إلا اللهُ ربُّ السمواتِ وربُّ الأرضِ ربُّ العرشِ الكريمِ).

13ـ اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك من الهمِّ والحزنِ، والعجزِ والكسلِ، والبُخلِ والجُبنِ، وضَلَعِ الدَّينِ، وغَلَبَةِ الرجالِ، (اللَّهُ اللَّهُ ربِّي لا أشرِكُ بِهِ شيئًا).

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