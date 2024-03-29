صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بمسجد السيدة زينب

أدى المسلمون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان، برحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، بمدينة القاهرة، تزامنًا مع الافتتاح الرسمي للمسجد الذي تم غلقه لمدة شهرين لإتمام عملية التطوير والترميم التي توليها الدولة لمساجد آل البيت.

ويؤدي خطبة الجمعة اليوم، الشيخ أحمد عصام إمام المسجد وينقلها التلفزيون المصري، والتي حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة الثالثة من رمضان 2024، اليوم تحت عنوان: "فضائل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها".

وزير الأوقاف: نشهد نهضة غير مسبوقة في عمارة بيوت الله عز وجل

فيما وجه د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بعمارة المساجد بصفة عامة ومساجد آل البيت بصفة خاصة ، تلك النهضة غير المسبوقة في عمارة بيوت الله عز وجل إنشاء وتطويرا سائلا الله عز وجل أن يوفق سيادته لكل ما يحبه ويرضاه وأن يجزيه عن ذلك خير الجزاء.

جاء ذلك خلال اجتماعه بقيادات الدعوة بمحافظة الجيزة اليوم بمناسبة العيد القومي للمحافظة بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وأكد وزير الأوقاف أن إجمالي المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها وفرشها قد بلغ في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ( حفظه الله ) ١١٨٨٧ مسجدا بتكلفة تقدر بنحو ١٨ مليار جنيه ، ويأتي افتتاح مسجد السيدة زينب رضي الله عنها اليوم بعد افتتاح مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه ومسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها ومسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها ومسجد السيدة رقية رضي الله عنها كدرة تاج لتطوير هذه المساجد ، فمصر عامرة ببيوت الله عز وجل ، وستظل بإذن الله حصنا منيعا لدين الله .

هذا وقد أكد وزير الأوقاف خلال اللقاء أن الاهتمام بعمارة بيوت الله عز وجل معنى في مصر من حيث تكثيف الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية لا يقل عن الاهتمام بها من حيث الإنشاء والعمارة والتطوير .

الأوقاف تفتتح 29 مسجدًا في ثالث جمعة من رمضان اليوم

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف دمياط

1. مسجد أبو الرزق – منشية ناصر – السعدية القبلية

مديرية أوقاف بني سويف

2. مسجد الحسيني – عزبة غالي ناروس - ببا

مديرية أوقاف أسيوط

3. مسجد الشحايتة – الكوم الأحمر - البداري

4. مسجد الرضاونة – بانوب - ديروط

مديرية أوقاف الجيزة

5. مسجد الروضة – حدائق الأهرام

6. مسجد فؤاد حجاب – برويش - العياط

مديرية أوقاف الإسماعيلية

7. مسجد الرحمة – قرية أم عزام – القصاصين

8. مسجد الفرقان – قرية الأبطال – القنطرة شرق

مديرية أوقاف البحيرة

9. مسجد الهداية – عزبة عبد المجيد صالح البستان – مركز الدلنجات

10. مسجد عزبة 9 – قرية أحمد علوية – زاوية صقر – مركز أبو المطامير

مديرية أوقاف المنوفية

11. مسجد الدوار – زاوية الناعورة – مركز الشهداء

مديرية أوقاف الفيوم

12. مسجد الرضوان – أبجيج – مركز الفيوم

13. مسجد الهدى – السعدة العمدية – إطسا شرق

14. مسجد محمد عبد الله المليجي – هويدي - أبشواي

15. مسجد العمدة الجديد – الشيخ فضل – مركز الفيوم

مديرية أوقاف الشرقية

16. المسجد الجديد – أبو رجب ناطورة – كفر صقر

17. مسجد عبد الكريم الضبيع – أباظة - فاقوس

18. مسجد الإيمان – السلاوي - الهجارسة – كفر صقر

19. مسجد عرب بلي – عزبة عرب بلي - الملاك – مركز أبو حماد

20. مسجد مركز شباب الصالحية القديمة - فاقوس

21. المسجد الكبير – كفر العدوي - فاقوس

مديرية أوقاف كفر الشيخ

22. مسجد طلبة سعد – الزوايدة – سيدي سالم

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الأقصر

1. مسجد الفاروق عمر – الصعايدة - الزينية

2. مسجد الرحمن – أبو ريفو – رواج - البياضية

مديرية أوقاف كفر الشيخ

3. مسجد الشرفاء – قرية الشرفاء – الساحل القبلي - بلطيم

4. مسجد السحايت الكبير - الحامول

مديرية أوقاف البحيرة

5. مسجد عزبة نصير – بندر أبو المطامير

مديرية أوقاف أسيوط

6. مسجد المقاطعة – دير القصير – القوصية

7. مسجد عبد الرحيم عبد الحافظ – مدينة القوصية