عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة الـ 18من المسلسلات التاريخية والشعبية

الحشاشين
الحشاشين

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دراما رمضان.. ملخص أحداث الحلقة الـ 18 من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية».


وشهد مسلسل الحشاشين وصول جنود السلاجقة يحيي وصديقيه إلى قلعة ألموت وإقناع برزك بالانضمام إلى جنود حسن الصباح، واكتشف زيد بن سيحون أن يحيي ابن المؤذن الذي قتل زوجته في أصفهان وتخفى منه. 


وفي مسلسل جودر، حضر شهريار عرضا راقصا وظهرت المطربة كارمن وهي تغني، وبعد العرض هدد شهريار شهرزاد (ياسمين رئيس) بأنها يجب أن تنهي قصة جودر المصري وألا تؤجل باقي الحكاية للغد، واستكملت شهرزاد باقي الحكاية. 


وشهد مسلسل مليحة العودة إلى تاريخ إنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي وكيف ساعدت الولايات المتحدة الأمريكية في إنشائها عام 1948، وشهدت أحداث الحلقة قدرة المقدم أدهم على إنقاذ جميع المدنيين الذين كانوا في المعبر المصري بالسلوم.  


وفي مسلسل بيت الرفاعي للفنان أمير كرارة، اتصل يحيي بجمالات، لكنها لم ترد عليه، وطلبت من أختها رقية عدم إخبار يحيي وفاروق أنهما مع ياسين حتى لا يبلغ عنه ويلقى القبض عليه
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 جنيها| أسعار الدواجن تتراجع بقوة.. وهذا ثمن كرتونة البيض

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

أقل من 2600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التقيل جاي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات|تحول مفاجئ بالطقس بعد الموجة الحارة

الأهلي يتخذ قرارا عاجلا بشأن واقعة حسين الشحات والشيبي.. فيديو

الجبلاية على صفيح ساخن| أول تعليق على أزمة حسام حسن وصلاح.. وحكاية ترحيل لاعبي المنتخب

حظر التصدير وصرف 6 كيلو.. التموين تقطع الطريق على المتلاعبين بأسعار السكر

هتقبض قبل العيد..موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة وبشرى سارة للمتقاعدين

ترشيحاتنا

مع تقلبات الجو| علاجات منزلية لـ الجيوب الأنفية

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق عن أزمة حسام حسن مع صلاح

مع الاحتفاظ بـ«المصرية».. آليات جديدة للحصول على الجنسية الأجنبية

نداء عاجل لمجلس الأمن.. الخارجية الإيرانية تندد بالهجوم الإسرائيلي على حلب

خلافات مالية .. جزار ينهي حياة عامل بمحله في حلوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة|شاهد

تصدرت التريند.. أبرز إطلالات أيتن عامر

حيرة في مركز وحيد|موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

سفرة رمضان| طريقة عمل فته فريك بالموزه

فيديو

إلغاء الدوري .. جمال علام يكشف لـ صدى البلد حقيقة الخلاف بين حسام حسن وصلاح| فيديو

لتعويض صلاح أم للعب بجانبه؟.. موسى التعمري على رادار ليفربول

اشتعلت ملابسها فجأة.. مي سليم تروي موقفا مرعبا مع الجن في "المداح 4"

بكاء أيتن عامر بحرقة.. هل الخيانة الزوجية وراء طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ