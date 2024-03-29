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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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«صباح الخير يا مصر» يبرز تجهيز سائقي الشاحنات في العريش لإفطار رمضان

صدى البلد

أبرز تقرير متلفز ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، كيفية تجهيز سائقي الشاحنات في العريش لإفطار رمضان، لتلتقي كاميرا البرنامج بعدد من السائقين على الطريق ووسط الشاحنات، والذين أكدوا أن همهم الأول إيصال المساعدات لأهالي غزة.


ووفقاً لأحد السائقين من محافظة دمياط ومُقيم بمدينة «دمياط الجديدة»، فأكد على أنَّ الهدف الأول له هو إيصال المساعدات لأهالي غزة، وأنه منذ 16 يوماً يعمل على إيصالها، «الجو والقعدة هنا مستحملنها عشان خاطر أشقائنا في فلسطين، ومستني اللحظة اللي أدخل فيها المساعدات».


فيما قال سائق آخر، «نستعد قبل أذان المغرب، بتجهيز مائدة الإفطار لنا، فواحد يطهو الطعام وآخر يحضر السلاطة وأطباق المقبلات، ونجهز طبق كبدة ومكرونة اليوم»، «ربنا يكرمنا ويدخولنا بالشاحنات».


أما سائق ثالث، فأوضح: «هناك سوق في العريش نشتري منه الخضار ومستلزماتنا، ونحدد ماذا سنأكل بالاتفاق سوياً، ونقضي وقتنا كذلك وبتتقضى، وأغلب وجباتنا مكرونة مسلوقة وكبدة وسلاطة وبطاطس وأكلات شعبية».
 

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