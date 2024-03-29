اركب جيب شيروكي 4x4 بأقل سعر في مصر

تعتبر السيارة جيب شيروكي موديل 1998 واحدة من اشهر سيارات الدفع الرباعي التي انطلقت بالسوق المصري، حيث تتميز بتصميم خارجي مناسب للسفاري والطرق الوعرة، بالإضافة إلى انتمائها لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

جيب شيروكي 1998

وظهرت احدى طرازات جيب شيروكي 1998 للبيع على الانترنت، تحت حالة المستعمل وبمفهوم الفبريكا من الداخل، بعد أن قطعت مسافة تتجاوزر الـ250 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى احتواء السيارة على نظام العمل بالغاز الطبيعي.

جيب شيروكي 1998

وتأتي السيارة جيب شيروكي 1998 بطقم جنوط رياضي مكون من اضلاع، مع إطارات محدثة، وطلاء خارجي جديد، وشبكة للسقف متعددة الأغراض، ودون اي تعديلات خارجية حيث تحتفظ بشكلها الأصلي، مع المصابيح الأمامية ذات الشكل المربع والشبكة الأمامية متعددة الفتحات الهوائية.

جيب شيروكي 1998

زودت السيارة جيب شيروكي 1998 بمقاعد من الجلد شملت الارضيات أيضا، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، بينما تستمد قوتها من محرك 6 سلندر 4000 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 190 حصان، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

جيب شيروكي 1998

سعر السيارة جيب شيروكي 1998

تباع السيارة جيب شيروكي 1998 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت على الانترنت عبر احدى المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال بسعر 220 ألف جنيه.