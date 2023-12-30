جيب جراند شيروكي تظهر بتعديلات الرجل الحديدي .. صور

تعتبر السيارة جيب جراند شيروكي واحدة من أبرز سيارات العلامة التجارية الأمريكية التي تقدم في مختلف الأسواق العالمية، والتي اكتسبت مكانة كبيرة نسبة إلى تصميمها القوي الرياضي من فئة الـ SUV، إلى جانب قدراتها الفنية المميزة، والتي تمنحها افضلية التعامل مع الطرق الوعرة، إلى جانب باقة التجهيزات الفنية، حيث تعد أيقونة بين طرازات الدفع الرباعي.

جيب جراند شيروكي تظهر بتعديلات الرجل الحديدي

وتمكنت شركة West Coast Customs المتخصصة في مجال تعديل السيارات، أن تخطف انظار محبي وعشاق الايقونة جيب جراند شيروكي، بعد منحها حزمة من الترقيات، والتي ظهرت بإطلالة الرجل الحديدي، المقتسبة من شخصية Iron Man.

جيب جراند شيروكي تظهر بتعديلات الرجل الحديدي

جيب جراند شيروكي تظهر بتعديلات الرجل الحديدي

ظهرت السيارة جيب جراند شيروكي بطلاء خارجي باللون الأحمر اللامع، مع جنوط باللون الذهبي، وهي نفس السمة المتبعة في زي الرجل الحديدي الشهير ضمن سلسلة مارفل، بالإضافة إلى وجود لمسات أخرى مثل اللون الأسود اللامع والذي ظهر في غطاء المحرك، والاسبولير الخلفي المثبت اعلى ناحية الزجاج، إضافة إلى علب المرايات الجانبية التي تمتعت بنفس اللون.

جيب جراند شيروكي تظهر بتعديلات الرجل الحديدي

وجاءت مقدمة السيارة لتضم شبكة متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى فتحة تهوية بمنتصف غطاء المحرك، وصادم امامي مدعوم ببعض اللمسات الرياضية، مع تعتيم للزجاج الخلفي يشمل ايضا الابواب الخاصة بهذا الجزء، وبعض اللمسات المصنوعة من الياف الكربون.

جيب جراند شيروكي تظهر بتعديلات الرجل الحديدي

وتظهر الصور بعض الترقيات والتي يبدو أنها شملت انظمة التعليق، حيث جاءت بخلوص ارضي منخفض عن الطرازات القياسية، وتضم السيارة محرك Hellcat V8 والمعروف لدى طرازات جيب جراند شيروكي تراك هوك وقد تلقى بعد الترقيات الاضافية، أما عن المحرك القياسي فيمكنه أن يجعل السيارة تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.7 ثانية، ولكن تشير التوقعات أن نسخة الرجل الحديدى في امكانها تقليص تلك المدة.