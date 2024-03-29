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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العسومي يطالب بتمثيل أكبر للدول العربية بالأجهزة الرئيسية للاتحاد البرلماني الدولي

العسومي ورئيس الاتحاد
العسومي ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي

بحث عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي مع توليا أسكون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي سبل تعزيز التعاون بين البرلمان العربي والاتحاد، استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تشمل العديد من مجالات التعاون المشترك، يأتي في مقدمتها تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، وبناء قدرات البرلمانيين، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال اللقاء الثنائي الذي جمع بين "العسومي" مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي على هامش اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس 2024م.

وخلال المباحثات، أكد "العسومي"، أهمية استضافة الدول العربية المزيد من اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، استناداً إلى التجربة الناجحة في استضافة مملكة البحرين اجتماعات الاتحاد قبل الماضية، حيث أشادت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي بهذه التجربة، التي وفرت لها مملكة البحرين كل عوامل النجاح، مؤكدة دعمها لاستضافة الدول العربية المزيد من اجتماعات الاتحاد خلال الفترة القادمة.

وخلال المباحثات، أكد "العسومي" ضرورة أن يكون للدول العربية تمثيل أكبر في الأجهزة الرئيسية للاتحاد البرلماني الدولي، استناداً لما تمثله البرلمانات العربية من كتلة تصويتية مهمة داخل الاتحاد، كما اقترح تعديل بعض أنظمة التصويت داخل الجمعية العامة للاتحاد، على نحو يسمح بأن تتبنى اجتماعات الاتحاد القضايا التي تعكس مصالح الدول العربية والدول النامية بشكل عام، والتي يجب أن تنعكس مصالحها مع ما تمثله من وزن نسبي في الاتحاد البرلماني الدولي.

من جانبها، أكدت توليا أسكون أن البرلمان العربي يقوم بدور فاعل ومهم في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، ويمثل مصالح شريحة مهمة من البرلمانات العربية، معربة عن تطلعها إلى تفعيل آليات التعاون مع البرلمان العربي في العديد من المجالات التي تخدم تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية، مشيرة إلى أن المقترحات التي تقدم بها رئيس البرلمان العربي هي محل دراسة من قبل بعض اللجان المعنية بتطوير الأنظمة الرئيسية الخاصة بالاتحاد .

شارك في اللقاء من البرلمان العربي النائب هزاع القحطاني النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، و النائبة شيخة الجفيري عضو البرلمان العربي، و الدكتورة مستورة الشمري عضو البرلمان العربي، ومن الأمانة العامة الدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي ومدير إدارة العلاقات الخارجية.

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