في البيت أم المسجد؟.. المكان الأفضل لصلاة سنة الجمعة البعدية

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يُسَنُّ للمسلم صلاة أربع ركعات بعد انتهاء صلاة الجمعة؛ فعن أبي هريرة عن النبي قال: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات».[ أخرجه مسلم].

وتابع مركز الأزهر في فتوى له: وإن صلى ركعتين في بيته فلا حرج أيضًا؛ فقد ثبت عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «أن النبي كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته». [متفق عليه].

سنة تحية المسجد

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا حرج على المسلم أن يصلي ركعتين خفيفتين سُنَّة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة، وهو اختيار بعض الفقهاء؛ فقد جاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَرَسُولُ اللهِ يَخْطُبُ، فَجَلَسَ؛ فَقَالَ لَهُ: «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». [أخرجه مسلم]

وعن حكم الجلوس في المسجد بدون تحية المسجد، رد الأزهر الشريف، عبر خدمة البث المباشر على صفحة فيس بوك، على هذا السؤال.

وأجاب الدكتور فتحي عثمان، الفقي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال : حكم الجلوس في المسجد بدون تحية المسجد، بأن هذا الشخص آثم شرعا على هذا الفعل لأنه مخالف لسنة النبي.

واستشهد عضو هيئة كبار العلماء، بحديث النبي "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع كعتين" منوها أنه بالرغم من صلاة تحية المسجد هي سنة ، لكنها تقاس على التعمد وعدمه، فلو كان متعمدا فعليه إثم، وإن كان ناسيا فلا حرج عليه.