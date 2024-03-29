بمشاركة مصر والإمارات.. الأردن تنفذ 8 إنزالات جوية لمساعدات على غزة

أعلنت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الجمعة تنفيذ 8 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

ووفق ما صدر عن الجيش الأردني؛ فقد شاركت في تنفيذ العملية طائرة من نوع(C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتان تابعتان للولايات المتحدة الأمريكية وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إضافة إلى طائرة تابعة لبريطانيا وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إيصال مزيد من المساعدات لسكان القطاع لمساندتهم على مواجهة النقص الحاصل في المواد الغذائية جراء استمرار الحرب الإسرائيلية.

وشددت القوات المسلحة علي استمرارها بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 63 إنزالاً جوياً أردنياً، 111 إنزالات جوية بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة