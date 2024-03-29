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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زوجها لصديقه عرفيا .. المتهم باغتـ.صاب ابنه شقيقته في الطالبية يواجه هذه العقوبات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حادث مأساوي، تعرضت له  فتاة عشرينية بمنطقة الطالبية  عندما سلب خالها مواطن عفتها،  وانقض عليها عدة مرات لتكتشف حملها منه فيقرر خالها  تزويجها من صديقه لنسب الطفل اليه وإخفاء جريمه.


في سياق متصل ، تلقت الادارة العامة للمباحث اخطارا من قسم شرطة الطالبية بعد ابلاغ فتاة تبلغ من العمر ٢٠عاما بتعرضها للاغتـ.صاب على يد خالها الذي استمر في معاشرتها معاشرة الازواج لعدة اشهر في شقته حتى اكتشفت حملها.


عقوبة التحرش الجنسي


وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ،  يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

 

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وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.


 

عقوبة هتك العرض
 

ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد. 

الطالبية عقوبة التحرش الجنسي عقوبة هتك العرض

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