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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عن جرائم مليشيات الدعم السريع.. بيان عاجل لوزارة الخارجية السودانية

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة الخارحية السودانية ان ميليشيا الدعم السريع احتجزت شاحنات مساعدات إنسانية من منظمة اليونسيف كانت في طريقها إلى الفاشر للمساهمة في احتواء الأزمة الغذائية والصحية في معسكرات النازحين خاصة انتشار حالات سوء التغذية وسط الأطفال

وقالت الخارجية في بيان لها "الميليشيا حشدت أعداداً من مرتزقتها بالقرب من مليط لقطع الطريق على قوافل المساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها وذلك لتنفيذ تهديداتها بمنع وصول قوافل المساعدات الإنسانية عبر مسار الدبة - مليط - الفاشر

وأضافت :الميليشيا صعدت اعتداءاتها على القرى الآمنة في ولايات الجزيرة وشمال وجنوب كردفان وذلك مع بداية شهر رمضان المعظم

وتابعت الخارجية السودانية " هذه الجرائم تؤكد أن الميليشيا تحولت لمجموعات إجرامية وعصابات للنهب المسلح والاغتصاب والإرهاب ولن تخفي هذه الحقيقة مساعي الدعاية الزائفة لرعاة المليشيا كالحديث عن إدارة مدنية بولاية الجزيرة

وختمت" إن أقصر الطرق لوضع حد لمعاناة الشعب السوداني وإنهاء الأزمة الإنسانية ووقف الحرب يتمثل في إلزام رعاة الميليشيا بالتوقف عن مدها بالسلاح والأموال والمرتزقة والتنفيذ الصارم لمقررات جدة

 

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