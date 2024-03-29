أحمد عمر هاشم: طلب الدعاء من الصالحين والأولياء والعارفين مطلوب ومهم

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن طلب الدعاء من الصالحين والأولياء والعارفين مطلوب ومهم جدا وكان معمولًا به في عهد السلف الصالح.





وأضاف «هاشم» خلال لقائه ببرنامج «مملكة الدراويش» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على «قناة الحياة»، أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يطلب من سيدنا عمر الدعاء أثناء ذهابه للعمرة رغم أنه أفضل البشر، وروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، أنه قال لـعمر لما أراد العمرة: «لا تنسنا يا أخي! من دعائك».

وتابع: السحر موجود ولا يزال السحرة حتى الآن يقومون بهذا الفعل المحرم شرعًا، مضيفا:" الذهاب إلى السحرة باطل وحرام ولا يصح".





وواصل: الذي ينصح ويوجه بما عرفه فهذا أمر لا شيء فيه، متابعا: "يوجد إنسان يلهمه الله الحق فيرشد به، وهذا أمر لا شيء فيه، لأن الله قد يفيض على عباده الصالحين، فمن الممكن أن يكون الخير على يد إنسان".



