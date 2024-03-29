بهدفه في شباك سيمبا.. أحمد نبيل كوكا يحقق رقما إيجابيا

أحرز أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط النادي الأهلي، الهدف الأول لفريقه في مرمى مضيفه سيمبا التنزاني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعتبر هذا الهدف هو الأول الذي يسجله كوكا بقميص النادي الأهلي، خلال مسيرته مع الفريق.

جاء هذا الهدف في المباراة رقم 47 لكوكا بقميص الأهلي، بعد مشاركته في 46 مباراة سابقة، حيث ساهم في صناعة 3 أهداف.

تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا

حراسة المرمي: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني - على معلول.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - عمرو السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - أنتوني موديست.

وانطلقت مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع سيمبا التنزاني في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام في مباراة الذهاب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.