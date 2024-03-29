«أرسنال هيكسب السيتي».. أرتيتا يصعق جوارديولا بتصريحات قوية قبل مواجهة الحسم

أطلق ميكل أرتيتا مدرب آرسنال تصريحات قوية ضد نادي مانشستر سيتي قبل مواجهته الاحد المقبل في صراع الصدارة على الدوري الانجليزي الممتاز.

ويتصدر آرسنال، الذي ينتظر بقلق لمعرفة ما إذا كان بوكايو ساكا وغابرييل مارتينيلي وغابرييل ماجاليس جاهزين للمباراة، الدوري الممتاز قبل 10 مباريات على نهاية الموسم في سباق مثير على اللقب برصيد 64 نقطة، بينما يحتل سيتي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 63، فيما يأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 64 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن النادي اللندني.

والفوز سينهي غياب أرسنال 9 سنوات عن الانتصارات في ملعب الاتحاد، وسيكون بمثابة دفعة هائلة لآماله في حصد اللقب.

وقال أرتيتا للصحافيين، الجمعة: «لقد فعلنا الكثير لنكون في المركز الذي نحن فيه، والآن علينا أن نغتنم الفرصة، ونستمتع بها، ونسعى لتحقيقها. لقد رفع (سيتي) مستوى هذا الدوري، وأعتقد في كرة القدم بشكل عام إلى مستوى لم نشهده من قبل. هذا هو جمال الرياضة الذي يجعلك أفضل ويضعك في تحدٍّ أكثر، وعليك مواكبة هذه الوتيرة. وهذا ما نحاول القيام به».

وحافظ آرسنال على تألقه في الأسابيع الأخيرة بفوزه في آخر 8 مباريات في الدوري، وسجل 33 هدفاً مذهلاً.

وكان أرتيتا مساعداً لغوارديولا في سيتي قبل أن يتولى تدريب آرسنال، وتعود صداقة المدربين الإسبانيين إلى فترتهما في الملاعب. ومع ذلك، فإن الجلوس على مقاعد البدلاء بوصفهما منافسين يعني تغييراً في علاقتهما.

وقال أرتيتا عن غوارديولا: «يجب أن يتغير الوضع (لكن) إعجابي به بالتأكيد ليس كذلك. رأيي هو أنه أفضل مدرب في العالم بفارق كبير عن الآخرين، وهو أحد ألطف الأشخاص الذين قابلتهم في كرة القدم. لكن مناصبنا في الوقت الحالي مختلفة، ويجب أن نتكيف مع الوضع. ربما أفضل (الفوز) على شخص آخر لا أملك مشاعر (الصداقة) تجاهه، ​​لكن هذا ليس خياراً. كلانا يريد الفوز. نعرف بعضنا البعض جيداً، وسأستعد للمباراة للفوز بها».

وكان آرسنال الفريق الأفضل في الدوري قبل فترة التوقف الدولي، ويأمل أرتيتا أن يتمكن فريقه بسرعة من استعادة الزخم المفقود.

وقال: «لا يمكنك (الحفاظ على الزخم)، لقد ذهب هذا الزخم. الآن عاد الجميع بشكل إيجابي للغاية بشأن ما سيأتي ويتطلعون إليه».

وتابع: «كنت أشاهد الجميع، وأحب الطاقة التي أظهروها. لقد أحببت ابتساماتهم، لقد كانوا سعداء بالعودة. لقد كانوا يريدون التدريب بالأمس».