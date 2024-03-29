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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

خالد الغندور
خالد الغندور

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مهمًا على حساب سيمبا التنزاني بملعب الأخير، بهدف دون رد، في لقاء الفريقين في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت في العاصمة التنزانية دار السلام.

وكتب خالد الغندور نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك “الأهلي يعود من تنزانيا بفوز ثمين علي سيمبا 0/1 بمباراة ذهاب دور الـ8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا”.

ويترقب الأهلي لقاء الإياب للدور ربع النهائي من البطولة والذي يقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

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