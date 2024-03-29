عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد فعل مثير من إمام عاشور عن فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

امام عاشور
امام عاشور

حرص إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، على تهنئة زملائه بالفريق بعد الفوز على سيمبا  التنزاني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشر إمام عاشور صورة من المباراة عبر حسابه على «إنستجرام» معلقًا: «الأهلي بمن حضر، مبروك يا رجالة».

ويترقب الأهلي لقاء الإياب للدور ربع النهائي من البطولة والذي يقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خادم الحرمين يصدر أمرا ملكيا يخص الجنسية السعودية.. تفاصيل

سبب إلغاء قرآن الجمعة من الإذاعة اليوم.. تفاصيل

"الشمس مش هتظهر"| حكاية ظاهرة تضرب العالم خلال أيام.. وهذا موقف مصر

قرار عاجل من الفيفا مع الأهلي بسبب إمام عاشور

بأقدام كوكا.. الأهلي يفتتح التسجيل في مرمى سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

وضع قدما في نصف النهائي| الأهلي يعود بفوز ثمين من تنزانيا على حساب سيمبا

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

آلاف القنابل وعشرات الطائرات.. إدارة بايدن توافق على نقل أسلحة جديدة لإسرائيل

ترشيحاتنا

رد فعل مثير من إمام عاشور عن فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

أقسم بها الله في القرآن.. فاكهة من ياميش رمضان تمنع أمراضا خطيرة

كل الخدمات بضغطة .. لماذا اعتمدت وزارة الداخلية التكنولوجيا الرقمية فى خدماتها

محمود عباس: لا بد من تسلم دولة فلسطين مهامها في قطاع غزة

تأجيل مباريات الجولة 17 بالدوري المصري الممتاز لمدة 72 ساعة

إقبال تاريخي على أذون الخزانة في مصر.. وتدفق كبير للأموال | تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تخطر ببالك .. 4 أشياءهتريحك من تعب الحموضة بعد الفطار

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

نتائج مذهلة عند شرب الدوم يوميا

بأقل سعر.. سيارة شاومي SU7 الكهربائية الجديدة تنافس تسلا

فيديو

هلا السعيد: فتحي عبد الوهاب إضافة مميزة لـ المداح 4| خاص

حقيقة صرف 700 جنيه معاش شهري للمطلقات والأرامل.. ما القصة؟

اتخانقنا ومستحيل نرجع .. هشام ماجد يكشف سبب انفصاله عن أحمد فهمي

بعد مقلب رامز جلال .. يسرا اللوزي تنشر فيديو مثيرا من الكواليس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ