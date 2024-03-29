رد فعل مثير من إمام عاشور عن فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

حرص إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، على تهنئة زملائه بالفريق بعد الفوز على سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن مواجهات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشر إمام عاشور صورة من المباراة عبر حسابه على «إنستجرام» معلقًا: «الأهلي بمن حضر، مبروك يا رجالة».

ويترقب الأهلي لقاء الإياب للدور ربع النهائي من البطولة والذي يقام يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي من أجل حسم التأهل بشكل رسمي.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تحقيق اللقب 12 فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.